Meta suspende contas que seguem os jatos privados de Zuckerberg e outros bilionários

Mais uma vez, as redes sociais estão a reprimir as contas que seguem os jatos privados de celebridades e bilionários. Desta vez, foram o Instagram e o Threads que tomaram como alvo estes perfis que monitorizavam os voos de figuras como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, entre outros.

Estas contas eram todas geridas por Jack Sweeney, que já tinha feito manchetes quando contas semelhantes foram suspensas no X e noutras plataformas. Sweeney estava a seguir em tempo real os jatos privados de Elon Musk e Taylor Swift. Curiosamente, a Meta não deu qualquer aviso prévio antes de suspender estas contas.

De acordo com Sweeney, a primeira conta a ser retirada foi a que seguia o jato privado de Elon Musk. No espaço de algumas horas, foram também bloqueados mais cinco perfis que seguiam outras figuras públicas. Inicialmente, os perfis que seguiam os voos de Donald Trump e do governador da Florida, Ron DeSantis, não foram afetados, mas mesmo esses foram posteriormente suspensos.

Sweeney mostrou-se frustrado com a falta de comunicação por parte da Meta, afirmando que isto é diferente de incidentes anteriores em que tinha recebido algum tipo de aviso. No total, Sweeney afirma ter tido 38 contas suspensas em várias plataformas. Também apontou que a decisão repentina da Meta o apanhou de surpresa, considerando que gere estas contas há anos.

A posição da Meta sobre a monitorização de jatos

Embora Sweeney não tenha recebido nenhuma explicação direta do Instagram ou do Threads, a Meta divulgou uma declaração aos meios de comunicação social. Um porta-voz da empresa disse à TechCrunch que as contas que seguem jatos privados violam a sua política de privacidade e representam "um risco de danos físicos" para os indivíduos que estão a ser seguidos.

Sweeney argumenta que o bloqueio das suas contas é extenso, ao ponto de nem sequer poder recorrer ao Conselho de Supervisão da Meta. Considera estranho que a localização de jatos privados, que se baseia em dados publicamente disponíveis, se tenha tornado tão controversa. Além disso, afirma que as suas contas não violam as políticas do Instagram ou do Threads.

Também partilhou que, até esta semana, o único perfil de monitorização que tinha sido forçado a eliminar das plataformas Meta era um que seguia o jato de Taylor Swift. Isto aconteceu depois de a cantora ter ameaçado com uma ação legal no início do ano.

Não sei exatamente quem ou o que motivou a Meta. De repente, interessam-se por algo com que não se preocuparam durante anos?

Afirma Sweeney.

Os dois lados da moeda

O uso das redes sociais para rastrear jatos particulares ganhou popularidade nos últimos anos. Elon Musk foi o primeiro a agir contra Sweeney quando adquiriu o Twitter, e um problema semelhante ocorreu com Taylor Swift na mesma plataforma. Embora Sweeney continue a seguir as suas viagens, fá-lo agora utilizando perfis não automatizados e com um atraso de 24 horas.

Embora seja verdade que seguir os movimentos de celebridades e bilionários pode representar um risco de segurança, especialmente para indivíduos que tenham lidado com perseguidores ou outras ameaças, há um outro lado do debate.

Os críticos argumentam que a proibição de tais contas pode ser uma tentativa de ocultar a utilização extravagante de jatos privados pelos ricos e famosos. Isto é especialmente significativo dado o impacto ambiental associado às viagens em jatos privados, tal como foi salientado pela reação negativa de Taylor Swift quando foi nomeada uma das celebridades mais poluentes.

