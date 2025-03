A NOS realizou a primeira chamada em 5G Stand Alone em Portugal (o 5G+), usando a tecnologia Voice Over New Radio (VoNR). Vêm aí as chamadas com melhor qualidade de voz e outras características interessantes.

A tecnologia VoNR representa um importante avanço tecnológico, uma vez que consegue aproveitar todo o potencial da rede 5G+ e das suas características diferenciadoras, como velocidade, ultrabaixa latência e grande capacidade de conectar vários dispositivos.

Esta tecnologia permite uma qualidade de chamadas superior, graças a uma maior clareza do áudio potenciada por HD Voice+, e tempos de ligação praticamente instantâneos. Está preparada, de raiz, para a integração de funcionalidades assentes em 5G, como a realidade aumentada, a realidade virtual e aplicações IoT. Permite uma utilização simultânea de voz e aplicações de elevada velocidade, tais como streaming, ou gaming em tempo real, oferecendo uma experiência de utilização superior.

Judite Reis, Diretora de Engenharia de Rede Móvel da NOS, sublinhou

Depois de termos inovado ao sermos os primeiros a lançar o 5G e o 5G+ em Portugal, somos agora os primeiros a melhorar exponencialmente a qualidade das chamadas ao lançarmos a tecnologia que permite retirar todo o potencial do 5G também na voz. Abrimos caminho para chamadas mais rápidas, mais nítidas e com mais pessoas em cada ligação, sem perda de qualidade.

Vantagens das chamadas em VoNR assente em 5G+

Qualidade de voz : superior clareza do áudio das chamadas (HD Voice+)

: superior clareza do áudio das chamadas (HD Voice+) Latência ultrabaixa : a latência ultrabaixa, inferior a 10 ms, permite uma ligação instantânea

: a latência ultrabaixa, inferior a 10 ms, permite uma ligação instantânea Simultaneidade de voz e dados: utilização simultânea de voz e aplicações de elevada velocidade, permitindo estar em chamada e ao mesmo tempo jogar online em grupo

utilização simultânea de voz e aplicações de elevada velocidade, permitindo estar em chamada e ao mesmo tempo jogar online em grupo Maior capacidade de rede: mais pessoas podem estar ligadas em simultâneo, mantendo a superior qualidade de Voz 5G+

mais pessoas podem estar ligadas em simultâneo, mantendo a superior qualidade de Voz 5G+ Menor consumo de energia e melhor gestão de bateria: como o 5G+ é uma rede mais sustentável e eficiente em termos energéticos, cada chamada tem uma menor pegada de carbono

O 5G+ da NOS utiliza unicamente uma infraestrutura 5G, tanto no seu core como na rede de rádio, independente da rede 4G. Tendo sido lançado no final de 2024, abriu uma nova página na capacidade de desenvolvimento e implementação de serviços com caraterísticas diferenciadoras como a latência ultrabaixa, o network slicing, o menor consumo de energia e a capacidade de suportar de forma maciça equipamentos IoT, entre outros.