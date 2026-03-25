Pode realizar um contrato de trabalho com um cidadão estrangeiro mesmo sem NISS?

Em Portugal, muitas empresas têm dúvidas sobre a contratação de cidadãos estrangeiros que ainda não possuem Número de Identificação da Segurança Social (NISS). Será que se pode assinar um contrato de trabalho?

O contrato é, na verdade, o documento que permite à Segurança Social atribuir o NISS. Ou seja, não precisa esperar pelo número para formalizar a contratação.

Como regularizar a situação depois?

Assim que o NISS for emitido, a entidade empregadora deve comunicar o vínculo no Portal da Segurança Social:

Aceda ao menu “Trabalho”

Selecione “Entrada, saída e destacamento de trabalhadores”

Escolha “Admissão de Trabalhadores”

Clique em “Comunicar contrato e vínculo do trabalhador”

A regularização da situação contributiva é essencial para garantir o acesso aos direitos e benefícios previstos no sistema de Segurança Social, contribuindo para a proteção dos trabalhadores e para a sustentabilidade do sistema.

Contratos de Trabalho com Cidadãos Estrangeiros