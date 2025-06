O seu café pode nem precisar de cafeína para o despertar

Para muitos, o dia só começa verdadeiramente após uma chávena de café. No entanto, um estudo recente sugere que, para consumidores habituais, o efeito revigorante pode não depender exclusivamente da cafeína. A investigação comparou os efeitos do café - com e sem cafeína - no cérebro e no organismo.

O enigma da cafeína

Diariamente, consomem-se mais de dois mil milhões de chávenas de café a nível global, sendo os efeitos da cafeína muito bem conhecidos. Contudo, para indivíduos que procuram reduzir o seu consumo, por exemplo, devido a ansiedade ou perturbações do sono que a substância pode agravar, o descafeinado poderá revelar-se uma alternativa mais vantajosa do que se supunha.

A antecipação desempenha um papel significativo, onde os participantes que esperam cafeína experienciam melhorias cognitivas e de desempenho semelhantes, independentemente de consumirem cafeína ou um placebo.

Salientam os investigadores, no seu artigo.

A metodologia utilizada

Para aprofundar este fenómeno, foram recrutados 20 estudantes universitários saudáveis, consumidores habituais de uma a três chávenas de café diárias. Antes do estudo, os participantes garantiram um mínimo de sete horas de sono, abstiveram-se de café durante 8 a 11 horas e de alimentos nas duas horas precedentes.

À chegada ao laboratório, realizaram-se medições basais de eletroencefalograma (EEG) e cardiovasculares em repouso. Seguiu-se um teste de aritmética mental, para avaliar capacidades cognitivas, e uma tarefa auditiva "oddball" para medir o tempo de reação.

Posteriormente, foram divididos em dois grupos: um recebeu café descafeinado (placebo), e o outro, o mesmo café descafeinado com adição de 6mg de cafeína em pó por quilograma de peso corporal. Após a ingestão, e um repouso de 30 minutos, repetiram-se todas as medições e testes.

O descafeinado surpreende!

Embora as respostas fisiológicas e o funcionamento cognitivo dos participantes se tenham alterado após a ingestão de café, as diferenças entre os grupos (descafeinado e cafeinado) foram mínimas. Nenhum dos grupos demonstrou melhorias significativas nos testes de aritmética mental após o consumo.

No entanto, uma chávena de café, independentemente do teor de cafeína, reduziu significativamente o tempo de reação no teste auditivo. Apesar de a melhoria ser estatisticamente significativa apenas para o grupo da cafeína, os resultados sugerem um potente efeito placebo.

Tanto quanto sabemos, isto não foi reportado anteriormente. Poderá dever-se a um efeito de antecipação decorrente da habituação ao café. De facto, demonstrou-se que consumidores habituais exibem uma redução nos tempos de reação quando expostos ao aroma do café.

Observam os autores.

Os dados do EEG revelaram um aumento nas ondas cerebrais específicas associadas ao processamento cognitivo durante a tarefa "oddball" após o consumo de café, embora estatisticamente significativo apenas no grupo da cafeína.

Ambos os grupos registaram aumentos significativos da tensão arterial e diminuição da frequência cardíaca - respostas típicas em consumidores habituais. Os investigadores não antecipavam tamanha semelhança nos efeitos cardiovasculares entre a substância ativa e o placebo.

Tudo isto indica que a cafeína não é o único fator determinante para enfrentar a rotina matinal; as nossas expectativas relativamente a este ritual matinal também contribuem significativamente.

Estímulos que imitam de perto o café podem produzir respostas cognitivas e fisiológicas marcadamente semelhantes às do café verdadeiro. Estes resultados sugerem que os consumidores regulares de café respondem a bebidas semelhantes ao café independentemente da presença de cafeína.

Concluem os autores.

