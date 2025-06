Google melhora uma das funcionalidades mais úteis do Gemini no Gmail

A IA da Google tem sido colocada ao serviço dos utilizadores que usam todas as propostas da empresa. Mais que auxiliar na pesquisa ou obter informações, a Google foi mais longe. Dá acesso aos dados dos utilizadores e isso transforma-se em informação útil. Isso é o que o Gmail agora recebe com uma melhoria de uma das funcionalidades mais úteis do Gemini.

Google traz melhorias à IA dos seus serviços

A Google está a tornar o Gmail mais abrangente com uma nova funcionalidade Gemini que facilitará a vida daqueles que utilizam a plataforma de e-mail mencionada. Esta é uma melhoria numa funcionalidade já presente na aplicação desde a chegada do assistente de IA da empresa; especificamente aquele que permite criar resumos Gemini a partir de e-mails recebidos.

Como a própria Google confirmou, os resumos do Gemini no Gmail são automaticamente apresentados quando um utilizador abre um e-mail. Até agora, a plataforma permitia extrair os pontos mais importantes de um e-mail utilizando a sua IA. Mas isto era feito através de um botão que aparecia na parte inferior da linha de assunto, que os utilizadores tinham de premir especificamente.

Com esta mudança, a primeira coisa que os utilizadores do Gmail vão ver ao aceder a um e-mail é um pequeno cartão abaixo do assunto com uma versão resumida desse e-mail. Desta forma, podem responder diretamente, sem terem de ler todo o corpo do e-mail. A Google sublinha ainda que o Gemini resume todos os pontos principais do tópico de e-mail e atualiza-os quando as pessoas respondem.

Gemini fica ainda melhor no Gmail e para todos

Os resumos do Gmail estão entre as novidades da atualização de maio da plataforma de e-mail. Como resultado, é provável que a funcionalidade já tenha começado a ser implementada para os utilizadores. Normalmente, as novas funcionalidades do Gmail são disponibilizadas automaticamente na plataforma. No entanto, é recomendável atualizar a aplicação para a versão mais recente.

É importante notar que esta funcionalidade tem recursos adicionais, como a capacidade de informar o Google se o resumo apresentado é preciso ou não. Para tal, a empresa inclui dois botões de polegar para cima e polegar para baixo para informar se o conteúdo foi resumido corretamente e, assim, melhorar o Gemini no Gmail.

No entanto, há que ter em mente que o próprio chatbot Gemini também pode aceder aos e-mails. Portanto, resumir ou pesquisar informações importantes de um e-mail específico. Em qualquer caso, é essencial iniciar sessão com a conta Google e conceder ao Gemini as permissões necessárias para aceder ao Gmail.