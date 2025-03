Genes revelam uma separação misteriosa na população humana há 1,5 milhões de anos

Durante muito tempo, assumimos que a nossa espécie evoluiu a partir de uma única linha contínua de ancestrais. No entanto, a vida na Terra raramente é assim tão simples, especialmente no caso da espécie socialmente mais complexa que conhecemos: os humanos.

Houve uma divisão irreversível entre populações

Investigadores da Universidade de Cambridge descobriram agora uma divisão na nossa árvore genealógica, que começou com a separação de uma população há 1,5 milhões de anos e uma reunificação apenas há 300.000 anos.

Além disso, segundo a análise do ADN humano moderno, uma dessas populações isoladas deixou uma marca genética mais forte do que a outra.

A questão sobre as nossas origens tem fascinado a humanidade há séculos.

Afirma o geneticista Trevor Cousins, primeiro autor do estudo publicado.

Na biologia, a genética e a evolução são frequentemente descritas através da metáfora de uma árvore ramificada. A base do “tronco” representa um ancestral comum partilhado por todas as espécies no topo da árvore.

Somos uma subespécie

À medida que subimos na árvore, cada ramificação representa uma divisão irreversível entre populações que deixaram de conseguir reproduzir-se entre si, tornando-se espécies separadas.

No entanto, o diagrama de uma árvore evolutiva não capta a dinâmica intermitente da evolução dentro de uma mesma espécie. Há casos em que um grupo populacional se divide, mas depois volta a fundir-se, tornando o conceito de espécie mais difícil de definir com precisão.

A reprodução entre grupos diferentes e a troca genética desempenharam provavelmente um papel fundamental na emergência de novas espécies ao longo da história do reino animal.

Explica Cousins.

Cousins e os coautores do estudo, os geneticistas Aylwyn Scally e Richard Durbin, suspeitavam que esse processo também se aplicava à nossa espécie, Homo sapiens.

Tecnicamente, somos uma subespécie, mas atualmente não há outros grupos humanos vivos.

Para além da tendência humana para o conflito e a cooperação, há evidências de que cruzámos linhagens com os Denisovanos. Além disso, a presença de ADN Neandertal no nosso código genético confirma que as barreiras entre espécies não foram sempre rígidas.

A equipa utilizou um modelo estatístico para analisar a probabilidade de certos genes terem uma origem ancestral comum sem influências de seleção natural. Aplicaram-no depois a dados genéticos reais do Projeto 1000 Genomas e do Projeto de Diversidade do Genoma Humano.

O estudo revelou uma estrutura populacional antiga, sugerindo que os humanos modernos descendem de uma população que se dividiu há 1,5 milhões de anos e que apenas voltou a fundir-se há 300.000 anos.

Esta hipótese explica os dados melhor do que os modelos tradicionais não estruturados.

Logo após a separação das duas populações ancestrais, observamos um forte declínio demográfico numa delas – sugerindo que encolheu para um tamanho muito reduzido antes de crescer lentamente ao longo de um milhão de anos. Essa população acabaria por contribuir com cerca de 80% do material genético dos humanos modernos e parece ter sido também a origem dos Neandertais e dos Denisovanos.

Afirma Scally.

Isto sugere que a história genética humana é mais complexa e entrelaçada do que se pensava. Por exemplo, os genes Neandertais estão presentes apenas no ADN de humanos modernos não africanos, compondo cerca de 2% do seu genoma.

O evento de fusão de há 300.000 anos resultou na incorporação de apenas 20% dos genes da população minoritária.

No entanto, alguns dos genes dessa população minoritária, particularmente os relacionados com a função cerebral e o processamento neural, podem ter desempenhado um papel crucial na evolução humana. O que está a tornar-se evidente é que a ideia de que as espécies evoluem em linhagens limpas e distintas é demasiado simplista.

Concluiu Cousins.

O estudo foi publicado na revista Nature Genetics. | DOI: 10.1038/s41588-025-02117-1