GBoard traz novidades que vão mudar completamente como usa o teclado no Android

A Google continua a trabalhar incansavelmente para levar a sua IA generativa ao seu ecossistema mais amplo de aplicações e dispositivos. Ao mesmo tempo, também traz mais funcionalidades novas para algumas das suas aplicações favoritas, como o Gboard, com o lançamento de dois novos atalhos neste teclado dedicado ao Android.

Pelo menos desta vez não trouxe nenhuma funcionalidade de AI e dedicou-se mais a elevar a experiência de utilização de um dos teclados mais instalados nos telemóveis Android. Claro que não é o único disponível, com o SwiftKey da Microsoft a continuar a lutar para ser um dos teclados ideais para usar quando se escreve ou simplesmente responder a mensagens em aplicações de chat como o WhatsApp ou o Telegram.

Esta nova funcionalidade do Gboard apareceu em janeiro numa das atualizações da app como parte do desenvolvimento e dos testes necessários para garantir que a versão final funciona sem problemas. A versão final já está disponível com as funções de desfazer e refazer em smartphones Android. É isso que o Teclado da Google permite agora fazer, facilitando a correção de escrita ou a eliminação de ações.

Desfazer no Gboard está localizado no menu de atalhos, na parte inferior, mas a melhor parte é que pode ser arrastado para o levar para a linha de sugestões. Uma vez localizado aqui para fácil acesso, tocar nele irá reverter a última ação realizada e os botões de desfazer e refazer aparecerão nesta barra para fazer as alterações necessárias.

A funcionalidade de refazer estará disponível se tiverem sido feitas muitas adições ou exclusões, e o histórico de refazer permanecerá ao fechar o Gboard e reabrir enquanto ainda estiver no campo de texto ou na aplicação. Se por algum motivo a aplicação for fechada, a memória das ações realizadas ou descartadas desaparecerá.

Estas duas novas funcionalidades ou atalhos no Teclado da Google estão a ser lançadas na versão 15.0 do Android. É necessário atualizar a aplicação para a versão mais recente para ter estes dois botões, o que melhora completamente a experiência de digitação com o Gboard.

Este é um passo em frente para transformar o Gboard numa aplicação melhor e assim continuar a atrair os milhares de utilizadores que o utilizam diariamente. Seja porque o descarregaram da Play Store ou porque já está instalado como o teclado padrão na camada personalizada do fabricante Android.