Fiido Titan 2025 – a gigante do e-Touring, pronta para qualquer desafio

A nova E-bike Fiido Titan 2025 abre novos horizontes de aventura, permitindo que os ciclistas explorem estradas abertas em viagens de longa distância... e não só. Saiba tudo sobre esta nova E-bike.

Este novo modelo Titan 2025 vai ainda mais longe que o anterior, agora com o sensor de torque Mivice S200, preciso ao milissegundo, oferecendo uma condução ultra-suave e assistência perfeita. O recém-adicionado desbloqueio por chave mecânica acrescenta à Titan 2025 uma opção adicional, com um total de três opções versáteis de desbloqueio (App, senha e chave mecânica), melhorando significativamente a segurança e conveniência. Com um motor atualizado de 250W, 55Nm de torque e 380rpm, proporciona uma viagem eficiente e suave sem comprometer o desempenho.

E o preço? Sim, tudo isto pelo mesmo preço imbatível de 1699€. A versão da UE está equipada com um motor de 250W, em conformidade com a legislação europeia. Além disso, a Titan 2025 inclui um modo de assistência ao empurrar, permitindo uma velocidade de até 6 km/h com o acelerador. Esse modo facilita a movimentação da e-bike em subidas ou quando transporta cargas pesada, ideal para ciclistas de longa distância.

Mivice S200: resposta de 10ms, suavidade e facilidade

Ao subir colinas, o sensor Mivice S200 oferece assistência instantânea e poderosa sem atrasos, tornando a condução confortável e segura. Em terrenos de gravilha, controla a potência para evitar derrapagens. Em estradas planas, fornece uma saída linear, eliminando acelerações bruscas.

O sensor de torque Mivice S200 utiliza tecnologia sem contacto para entregar a potência exata necessária, independentemente do terreno. Assim que pressiona o pedal, ele deteta o esforço e ajusta a assistência de imediato. Controle facilmente a sua cadência e mantenha-se sempre no comando da sua viagem.

Desbloqueio versátil da bateria: segurança, conveniência e flexibilidade

A Fiido Titan 2025 introduz um novo sistema de desbloqueio da bateria por chave mecânica, pensado para a conveniência do ciclista. Agora, com três opções de desbloqueio, adapta-se a diferentes necessidades:

App Fiido: desbloqueie a bateria e leve-a para carregar em casa, garantindo maior proteção contra roubo.

Senha de desbloqueio: partilhe a senha com familiares, para poderem remover e carregar a bateria.

Chave mecânica: um método seguro de backup, eliminando o risco de ficar sem bateria carregada.

O sistema de desbloqueio triplo torna a gestão da bateria mais flexível e conveniente do que nunca.

347 km de autonomia - Viaje sem preocupações

A Fiido Titan 2025 eleva as viagens de longa distância a outro nível. Com a estrutura patenteada de três baterias, suporta a combinação de uma bateria principal + duas baterias adicionais. Equipada com três baterias de 696Wh, oferece uma autonomia máxima de até 347 km.

A bateria pode ser instalada em apenas 5 segundos, sem necessidade de ferramentas, permitindo trocas rápidas durante a viagem.

Cansado de se preocupar com a bateria? Com uma única carga, os ciclistas urbanos que percorrem 20 km por dia podem andar durante 5 dias consecutivos. O motor brushless de 250W e sensor de torque Mivice S200 permitem mais eficiência e melhor manuseamento em comparação com o modelo anterior.

Capacidade de 200 kg - carregue sem preocupações

Com capacidade de carga de 200 kg (20-50 kg mais do que modelos similares), a Titan 2025 é perfeita para transportar cargas, passageiros ou tudo o que precisar numa única bicicleta.

Quadro em liga de alumínio 6061 de grau aeroespacial: robusto, durável e resistente à corrosão.

Rodas fundidas integradas: elimina o risco de quebra de raios e reduz a necessidade de manutenção.

Menos manutenção significa mais dias de liberdade na estrada!

Preparada para todo-o-terreno - sem medo de qualquer desafio

Os pneus largos 26" x 4.0" combinam as vantagens dos pneus urbanos e off-road, permitindo atravessar desde ruas da cidade até trilhos na floresta com facilidade.

Padrões antiderrapantes para máxima tração em asfalto, gravilha e estradas duras.

Tecnologia anti-furo: reduz significativamente o risco de furos.

Sistema de travões hidráulicos de quatro pistões: 30% mais potência de travagem, reduzindo distâncias de paragem e melhorando a dissipação de calor.

Design clássico, uma bicicleta para todos

A E-bike Titan 2025 é um modelo versátil, adequado para diferentes ciclistas e cenários.

Ecrã IPS montado no centro: visibilidade clara mesmo sob luz solar intensa.

Certificação IP68: resistência total a água e poeira.

Forquilha de suspensão hidráulica (60mm de curso): absorve impactos para maior conforto.

Design step-through clássico: facilita subir e descer da e-bike.

Selim ajustável Velo: adapta-se a diferentes alturas e tipos de corpo.

Além disso, a App Fiido permite controlar potência, luzes, modos de assistência e acompanhar dados da viagem.

Preço e disponibilidade

A nova E-bike Fiido Titan 2025 está já disponível, por apenas 1699€ (IVA incluído), com envio a partir de armazém europeu. É um modelo renovado, que oferece melhor desempenho, mais durabilidade e versatilidade pelo mesmo preço.

Fiido Titan 2025