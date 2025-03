Desapareceram das contas da Tesla 1,4 mil milhões de dólares

Além das perdas em bolsa, das vendas que estão a cair e de um crescente vandalismo aos carros da Tesla, um relatório de contas detetou o "desaparecimento" dos cofres da empresa 1,4 mil milhões de dólares.

A queda do valor das ações, a quebra nas vendas de automóveis, protestos, vandalismo – tudo isto já faz parte do quotidiano da Tesla em 2025. A reação negativa contra a empresa tornou-se habitual. A relação de Musk com a administração Trump e o seu envolvimento crescente na política mais radical de Donald Trump tornaram-no uma figura muito controversa.

Como resultado, muitas pessoas estão a descarregar as suas frustrações na sua galinha dos ovos de ouro: a Tesla. Contudo, entre todos os problemas diários da empresa, surgiu agora uma nova questão.

Onde estão 1,4 mil milhões de dólares que desapareceram?

A Tesla tem, alegadamente, um buraco de 1,4 mil milhões de dólares.

De acordo com um novo relatório do Financial Times, há quase mil e quinhentos milhões de dólares desaparecidos das contas da Tesla. O relatório analisou as declarações de fluxos de caixa e despesas de capital dos últimos seis meses de 2024 e comparou-as com a avaliação dos ativos adquiridos pela empresa. Foram encontradas discrepâncias, nomeadamente os 1,4 mil milhões de dólares em falta.

Nos terceiro e quarto trimestres de 2024, a Tesla declarou ter gasto 6,3 mil milhões de dólares em “aquisição de propriedades e equipamentos, excluindo contratos de leasing financeiro, líquidos de vendas”, segundo os seus registos financeiros. No entanto, no balanço patrimonial da empresa para o mesmo período, a Tesla relatou um aumento do valor bruto das suas propriedades, fábricas e equipamentos de apenas 4,9 mil milhões de dólares, atingindo um total de 51 mil milhões.

Ou seja, há 1,4 mil milhões que, como refere o Financial Times, “desapareceram”.

Erro na contabilização, será o mais provável

Poderá haver explicações legítimas para esta discrepância. Por exemplo, vendas de ativos ou flutuações cambiais podem justificar essa diferença.

No entanto, segundo o relatório, a Tesla não fez qualquer referência a esses fatores. O valor simplesmente não está contabilizado.

Até ao momento, a Tesla ainda não respondeu aos vários pedidos de esclarecimento.

Ainda não se sabe porque é que este valor não está registado, mas esta revelação certamente dará motivos de preocupação aos investidores da Tesla.