BYD revela super e-Platform com carregamento quase tão rápido como abastecer gasolina

Um dos "problemas" que serve de argumento a quem está a pensar comprar um elétrico é o tempo de carregamento. Pois bem, esse argumento começa a cair por terra. A BYD apresentou a tecnologia super e-Platform para carregar um elétrico quase tão rápido como encher o depósito do carro de combustível.

Tecnologia de carregamentos da BYD irá usufruir da sua rede de carregamento

A BYD revelou hoje uma nova plataforma para veículos elétricos (VE), afirmando que permitirá carregamentos tão rápidos quanto o abastecimento de gasolina. Além disso, anunciou pela primeira vez que irá construir uma rede de carregamento em toda a China.

A chamada “super e-platform” terá velocidades de carregamento máximas de 1.000 kW, permitindo que os veículos percorram 400 km com apenas 5 minutos de carga, segundo Wang Chuanfu, fundador da empresa, durante um evento transmitido a partir da sede em Shenzhen.

Uma velocidade de carregamento de 1.000 kW é o dobro da oferecida pelos supercarregadores da Tesla, cuja versão mais recente atinge até 500 kW. A tecnologia de carregamento rápido tem sido crucial para a adoção dos VEs, pois reduz a preocupação dos condutores em relação ao tempo necessário para recarregar os seus veículos.

Para resolver completamente a ansiedade dos nossos utilizadores sobre o carregamento, temos perseguido o objetivo de tornar o tempo de carregamento dos veículos elétricos tão curto quanto o abastecimento de veículos a gasolina. Esta é a primeira vez na indústria que se atinge a unidade de megawatt no carregamento de energia.

Afirmou Wang.

Autonomia de 400 km com apenas 5 minutos de carga

A nova arquitetura de carregamento será inicialmente disponibilizada em dois novos modelos – o sedan Han L e o SUV Tang L, com preços a partir de 270.000 yuan (cerca de 34.192 euros). A BYD anunciou ainda que planeia construir mais de 4.000 unidades de carregamento ultrarrápido na China para suportar esta nova plataforma.

No entanto, a empresa não especificou o prazo ou o montante do investimento necessário para a implementação destas infraestruturas. Até agora, os proprietários de veículos BYD têm dependido maioritariamente de postos de carregamento de outros fabricantes ou de infraestruturas públicas operadas por terceiros.

A Tesla oferece supercarregadores na China desde 2014, e outros concorrentes chineses da BYD, como a Nio, Li Auto, Xpeng e Zeekr, também têm investido fortemente em redes de carregamento nos últimos anos.

BYD no mundo

A BYD, que depende principalmente de híbridos plug-in para as suas vendas, vendeu 4,2 milhões de unidades no ano passado e tem como meta vender entre 5 a 6 milhões de unidades este ano.

Em Portugal, a empresa tem já uma forte presença. Em 2024, a Build Your Dreams vendeu 2.849 veículos elétricos no nosso país, posicionando-se como a sexta marca mais vendida no segmento elétrico. Este número supera a previsão inicial de 2.500 unidades para o ano.

Em setembro de 2024, a BYD destacou-se ao vender 300 unidades, igualando a Mercedes-Benz e ocupando o terceiro lugar no ranking mensal de vendas de carros elétricos.