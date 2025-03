Análise Honor Magic7 Lite: resistência, autonomia e IA por menos de 400€

Ao desenvolver smartphones, a Honor aposta regularmente em dois aspetos super importantes para que estes durem muitos anos: resistência e autonomia. O novo Honor Magic7 Lite não é exceção: além de extremamente robusto, tem uma ótima bateria alimentada por uma inovadora tecnologia de células de silício-carbono. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

Um ponto menos positivo é o seu ecrã curvo, que pode não agradar a muitos utilizadores. A verdade é que o design já parece ultrapassado num mercado onde os dispositivos com margens retas dominam. Contudo, se procura um smartphone fiável e com uma boa bateria, o Magic7 Lite pode ser uma escolha acertada.

Especificações

Especificações Cores Purple Titanium

Black Titanium

Mármore azul (o nosso) Dimensões e peso Altura: 162,8 mm

162,8 mm Largura: 75,5 mm

75,5 mm Profundidade: 7,98 mm

7,98 mm Peso: Aprox. 189 g (incluindo a bateria) Ecrã Tamanho: 6,78 polegadas

6,78 polegadas Aspect Ratio: 19,85:9

19,85:9 Cores: 1,07 mil milhões de cores

1,07 mil milhões de cores Tipo: AMOLED

AMOLED Resolução: 2700 x 1224

2700 x 1224 Gestos: Suportado Processador Modelo de CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Tipo de CPU: Processador octa-core

Processador octa-core GPU: Adreno A710 Sistema Tipo de teclado: Gestos, Navegação com três teclas, Dock de navegação

Funcionalidades: Reconhecimento Facial/Modo com Uma Mão

Reconhecimento Facial/Modo com Uma Mão Sistema operativo: MagicOS 8.0 (baseado no Android 14) Memória 8GB+512GB O armazenamento interno disponível pode ser menor, pois parte do armazenamento interno é ocupado pelo SO

Câmara traseira Câmara Principal: 108MP (f/1.75), OIS

108MP (f/1.75), OIS Câmara Grande Angular: 5MP (f/2.2)

5MP (f/2.2) Gravação de vídeo: Suporte para gravação de vídeo em 4K

Suporte para gravação de vídeo em 4K Modo de zoom: Zoom digital de até 10x

Zoom digital de até 10x Resolução de imagem: Suporte até 12000 x 9000 píxeis

Suporte até 12000 x 9000 píxeis Resolução de vídeo: Suporte até 3840 x 2160 píxeis

Suporte até 3840 x 2160 píxeis Lanterna traseira: Suportado

Suportado Modo de captura: Captura de Destaques, Foto em Movimento, Fotografia com IA, Abertura, Noite, Retrato (incluindo modo de beleza), Pro, Panorama, HDR, Filtro, fotografia em time-lapse, Alta resolução, Captura de sorriso, Câmara lenta, Grande Angular, Multi-Vídeo, MARCA D'ÁGUA, DIGITALIZAR DOCUMENTO, Temporizador Câmara frontal Câmara frontal: 16MP (f/2.45)

16MP (f/2.45) Resolução de imagem: Suporte até 3456 x 4608 píxeis

Suporte até 3456 x 4608 píxeis Resolução de vídeo: Suporte até 2520x1080 píxeis

Suporte até 2520x1080 píxeis Gravação de vídeo: Suporte para gravação de vídeo em 1080P

Suporte para gravação de vídeo em 1080P Modo de captura: Retrato (incluindo modo de beleza), Foto em Movimento, Filtro, Capturar sorriso, Reflexo no espelho, Temporizador, Controlo por gestos

Retrato (incluindo modo de beleza), Foto em Movimento, Filtro, Capturar sorriso, Reflexo no espelho, Temporizador, Controlo por gestos Reconhecimento facial: Suporte para Reconhecimento Facial 2D Bateria Capacidade: 6600mAh (valor típico)

6600mAh (valor típico) Tipo: Bateria de polímero de lítio

Bateria de polímero de lítio Carregamento com fios: 66W Redes 5G (NR)

4G (LTE FDD/FDD)

3G (WCDMA)

2G (GSM) Cartão SIM Cartão SIM 1: Nano Card

Nano Card Cartão SIM 2: eSIM Conectividade e localização Protocolos Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

802.11 a/b/g/n/ac Frequência de Wi-Fi: 2,4 GHz e 5 GHz

2,4 GHz e 5 GHz Bluetooth: BT 5.1

BT 5.1 Videochamada: Suportado (operadores e software de terceiros)

Suportado (operadores e software de terceiros) OTG: Suportado

Suportado Localização: Suporte para GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Suporte para GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Localização com base na rede: Suportado

Suportado Localização baseada em Wi-Fi: Suportado Sensores Sensor de gravidade: Suportado

Suportado Sensor de impressão digital: Suportado

Suportado Giroscópio: Suportado

Suportado Bússola: Suportado

Suportado NFC: Suportado

Suportado Sensor de luz ambiente: Suportado

Suportado Sensor de proximidade: Suportado, abordagem ultrassónica, sensor de abordagem não físico Outros Vídeo: .3gp, .mp4, .webm, .mkv

.3gp, .mp4, .webm, .mkv Áudio: .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv

.mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv USB: USB Type-C, USB 2.0

Na caixa (dependente do mercado)

Honor Magic7 Lite

Cabo USB Type-C

Pin de ejeção

Guia de início rápido

Película protetora TP

Cartão de garantia

Design e qualidade de construção

O Honor Magic7 Lite tem um design algo diferente, mas isso não é necessariamente bom. O ecrã curvo, que outrora simbolizava sofisticação, agora dá uma sensação antiquada. Além disso, e como já referi em análises anteriores, torna-se incomodativo em certos ângulos e luzes.

O acabamento assemelha-se a um efeito de mármore falso, que também pode parecer pouco elegante. É um design que divide opiniões: ou se adora ou se detesta.

No que toca à qualidade de construção, a Honor brilhou. Apesar do perfil fino, o Magic7 Lite é surpreendentemente resistente, sobrevivendo a quedas de até 2 metros sobre superfícies duras sem danos significativos. Isto deve-se a um reforço extra nos cantos e materiais robustos, o que o torna ideal para utilizadores propensos a acidentes.

O smartphone conta ainda com certificação IP64, garantindo proteção total contra poeiras e resistência a salpicos de água.

Quanto à disposição dos botões e entradas: os botões de volume e de power encontram-se do lado direito. Na parte inferior localiza-se a entrada de carregamento USB-C, a entrada para dois cartões SIM/eSIM, e uma das colunas. Já na parte superior encontra-se outra coluna, e na de trás o módulo com as câmaras e um flash LED.

Ecrã do Honor Magic7 Lite

Tirando o facto de ser curvo, o ecrã OLED do Magic7 Lite tem boas cores e detalhes extremamente nítidos. A taxa de atualização de 120Hz proporciona uma experiência fluida, enquanto o brilho máximo de 4000 nits garante excelente visibilidade, mesmo sob luz solar intensa.

Além disso, a tecnologia de atenuação PWM a 3840Hz reduz significativamente a fadiga ocular em ambientes escuros. O sensor de impressões digitais embutido no ecrã é ótico em vez de ultrassónico, uma solução mais simples, mas eficaz. O reconhecimento facial também está presente e funciona de forma fiável.

Hardware e performance

Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, o Magic7 Lite é bastante equilibrado em termos de potência e eficiência. Embora não seja um processador de topo, permite manter o preço acessível sem comprometer a experiência de utilização para tarefas diárias como navegação na web, redes sociais e streaming de música.

Com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento interno (não expansível), tem espaço suficiente para a maior parte dos utilizadores. Ao executar o Geekbench 6, obteve uma pontuação de 939 para desempenho de single-core e 2807 para multi-core.

No entanto, o desempenho em jogos não é o mais impressionante: títulos mais exigentes como o Asphalt Legends Unite apresentam tempos de carregamento superiores e recorrem a definições gráficas reduzidas para garantir fluidez. Além disso, aqueceu um pouco ao fim de 20 minutos de jogo com os gráficos médios.

Software e suporte

Outro pequeno inconveniente é que o Magic7 Lite ainda vem com o Android 14, uma versão já ligeiramente desatualizada, sobreposto pela interface MagicOS 8 da Honor. A interface é fluida e relativamente limpa de apps indesejadas, embora haja várias sugestões para criar uma conta Honor.

Entre as funcionalidades extra, destaca-se a Magic Capsule, uma alternativa ao Dynamic Island da Apple, que exibe notificações de forma interativa.

Já o Magic Portal, uma funcionalidade semelhante à pesquisa assistida por IA da Google e da Samsung, permite arrastar elementos do ecrã para aceder a sugestões de ações. Contudo, a sua utilidade prática é limitada: funciona apenas com certas aplicações e, por vezes, sugere ações pouco relevantes.

Câmaras do Honor Magic7 Lite

As câmaras do Magic7 Lite são um dos seus pontos mais fortes, considerando a sua gama de preço. A câmara principal de 108MP consegue tirar fotos detalhadas e bem brilhantes, mesmo em condições de pouca luz, graças à tecnologia de combinação de píxeis 9-em-1.

A ausência de zoom ótico é uma desvantagem, sendo substituído por um zoom digital de 10x que nem sempre garante a melhor qualidade. Ainda assim, o sensor proporciona boa profundidade. A lente grande angular de 5MP permite captar paisagens e fotografias de grupo, e há três distâncias focais para retratos.

Além disso, a estabilização ótica de imagem (OIS, originalmente) ajuda a reduzir o efeito tremido, o que o torna uma opção sólida para captar momentos em diferentes condições do dia a dia. A gravação de vídeo suporta resoluções até 4K a 30fps.

Principal (108MP)

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Principal (108MP) Zoom

Imagens originais: 1, 2, 3.

Grande angular (5MP)

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Bateria

O grande destaque do Magic7 Lite é a sua impressionante bateria de 6600mAh, um aumento significativo face ao modelo anterior e superior à maioria dos concorrentes. Com este tamanho de bateria, o smartphone consegue facilmente dois dias de utilização moderada e, com algumas otimizações, pode estender-se até três dias.

Embora a ausência de carregamento sem fios seja uma desvantagem, o carregamento rápido de 66W compensa.

Veredicto do Honor Magic7 Lite

No final de contas, o Honor Magic7 Lite é um smartphone de gama média que oferece uma excelente relação qualidade-preço. Não será a escolha ideal para quem procura o máximo desempenho, mas destaca-se pela resistência, autonomia e um conjunto de câmaras bastante competente.

Se tem 399,99€, e valoriza durabilidade e uma bateria que não o vai deixar na mão, esta pode ser uma ótima opção.

Honor Magic7 Lite