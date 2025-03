IA da Meta chega finalmente a Portugal e à Europa, ultrapassando obstáculos da UE

Depois de muitos meses de espera, a Meta anunciou agora que vai lançar a sua ferramenta de chat com IA em Portugal e na União Europeia, apesar do plano gerar questões regulamentares em toda a Europa. Está assim aberta a porta a mais uma IA em Portugal e no espaço europeu.

Nas palavras da Meta, apresentadas numa publicação no seu blog, esta chegada da IA à Europa demorou mais tempo do que gostariam. Tudo dependeu do complexo sistema regulamentar europeu, mas a IA está finalmente nas mãos das pessoas na Europa. A empresa mostrou-se muito satisfeita por ter conseguido dar este passo.

O Meta AI foi lançada nos EUA em setembro de 2023, seguido pela Índia em junho de 2024 e no Reino Unido em outubro. O seu plano de continuar a expansão na Europa foi interrompido no verão passado devido à “imprevisibilidade regulatória”. A empresa interrompeu o lançamento do seu assistente de IA na Europa depois de a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados ter dito à Meta para adiar o seu plano de utilizar dados de utilizadores adultos do Facebook e do Instagram para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs).

A Meta diz agora que nas próximas semanas "dará o primeiro passo para tornar a função de chat da Meta AI disponível em seis línguas europeias (inglês, francês, italiano, espanhol, português e alemão)". Tem o objetivo de encontrar paridade com os EUA e expandir a sua oferta neste campo ao longo do tempo.

A Meta AI estará disponível no Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Isso permitirá que os utilizadores, por exemplo, façam perguntas em grupos de WhatsApp ou “descubram conteúdo relevante para os seus interesses”. No total, a ferramenta começará a ser implementada em 41 países europeus, incluindo os da UE, bem como em 21 territórios ultramarinos, disse a empresa.

O novo responsável pela política global da Meta, Joel Kaplan, criticou no mês passado a ação regulatória da Europa contra as empresas tecnológicas dos EUA, alegando que está a "empurrar o continente para segundo plano". Defendeu que, enquanto decorre uma revolução global da IA, é importante impulsionar a competitividade e o crescimento económico para abrir a inovação e a cooperação transatlântica.

Assim, e com esta mudança, será visível em breve muitas novidades nos serviços da Meta. Esta IA chegará ao WhatsApp para melhorar as conversas e certamente também às redes sociais desta gigante. Resta saber com que rapidez isso vai acontecer e como vão por utilizadores aproveitar as novidades.