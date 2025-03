Análise Honor Magic7 Pro: será que a potência das câmaras e a IA valem o preço?

Depois de ter sido lançado na China há alguns meses, o Honor Magic7 Pro chegou finalmente ao mercado global. A Honor apostou num conjunto versátil de câmaras, o mais recente processador topo de gama, funcionalidades de IA e uma nova certificação de resistência. Mas serão estas melhorias suficientes? Deixamos a nossa análise.

O Magic7 Pro recebe uma atualização no processador, como esperado, contando agora com o Snapdragon 8 Elite, tal como muitos dos seus concorrentes diretos. Também partilha com eles a certificação IP68/IP69, o que significa que pode ser submerso em água e até lavado sob pressão a altas temperaturas. Embora não seja uma novidade absoluta, a Honor mantém-se a par das tendências.

Especificações

Especificações Dimensões e peso Altura: 162,7 mm

162,7 mm Largura: 77,1 mm

77,1 mm Profundidade: 8,8 mm

8,8 mm Peso: Aprox. 223 g (incluindo a bateria) Ecrã Tamanho: 6,8 polegadas

6,8 polegadas Resolução: FHD+ 1280 x 2800

FHD+ 1280 x 2800 Cores: 1,07 mil milhões de cores

1,07 mil milhões de cores Tipo: OLED

OLED Gestos: Suportado

Suportado Material do vidro do ecrã: Escudo NanoCrystal HONOR Processador Modelo de CPU: Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform

Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform Tipo de CPU: Octa-core

Octa-core Frequência dominante do CPU: 2 x Prime 4,32GHz + 6 x Performance 3,53GHz

2 x Prime 4,32GHz + 6 x Performance 3,53GHz GPU: Adreno™830 Sistema Sistema operativo: MagicOS 9.0 (Baseado no Android 15) Memória 12GB + 512GB

16GB + 1TB Câmara traseira Câmara traseira tripla: Câmara HONOR Falcon Super Dinâmica de 50MP (f/1.4, f/2.0, OIS) Câmara Ultra Grande Angular de 50MP (f/2.0) Câmara Telefoto de 200MP (f/2.6, Zoom Óptico 3x, Zoom Digital 100x, OIS)

Gravação de vídeo: Suporte para gravação de vídeo 4K 60fps (3840 x 2160)

Suporte para gravação de vídeo 4K 60fps (3840 x 2160) Modo de zoom: Zoom Óptico de 3x, Zoom Digital de 100x

Zoom Óptico de 3x, Zoom Digital de 100x Resolução de imagem: 16384 x 12288 pixéis

16384 x 12288 pixéis Resolução de vídeo: 3840 x 2160 pixéis

3840 x 2160 pixéis Lanterna traseira: Flash LED traseiro único

Flash LED traseiro único Modo de captura: HD Super Burst, Retrato Aprimorado por IA, Super Zoom por IA, Modo Palco, Captura com Deteção de Movimento, Foco Inteligente, Filme, Multi-vídeo, Fotografia por IA, Alta RES, Time-lapse, Super Grande Angular, Abertura, Noite, Super Macro, Retrato, Pro, Slow-MO, Panorama, Filtro, Marca d'água, Capturar sorrisos, Vídeo, Temporizador, Digitalizar Documento, História, Pintura com Luz, HDR

HD Super Burst, Retrato Aprimorado por IA, Super Zoom por IA, Modo Palco, Captura com Deteção de Movimento, Foco Inteligente, Filme, Multi-vídeo, Fotografia por IA, Alta RES, Time-lapse, Super Grande Angular, Abertura, Noite, Super Macro, Retrato, Pro, Slow-MO, Panorama, Filtro, Marca d'água, Capturar sorrisos, Vídeo, Temporizador, Digitalizar Documento, História, Pintura com Luz, HDR Modo de estabilização: EIS + OIS Câmara frontal Câmara frontal: Câmara Frontal de 50MP (f/2.0) + Câmara de Profundidade 3D

Câmara Frontal de 50MP (f/2.0) + Câmara de Profundidade 3D Resolução de imagem: 8192 x 6144 pixéis

8192 x 6144 pixéis Resolução de vídeo: 3840 x 2160 pixéis

3840 x 2160 pixéis Gravação de vídeo: Suporte para gravação de vídeo em 4K (3840 x 2160)

Suporte para gravação de vídeo em 4K (3840 x 2160) Modo de captura: Retrato, Filtro, Capturar sorrisos, Reflexo no espelho, Temporizador, Controle por gestos, Marca d'água, Noite

Retrato, Filtro, Capturar sorrisos, Reflexo no espelho, Temporizador, Controle por gestos, Marca d'água, Noite Reconhecimento facial: Desbloqueio facial 3D suportado Bateria Capacidade: 5270 mAh (valor típico), 5170 mAh (valor nominal)

5270 mAh (valor típico), 5170 mAh (valor nominal) Carregamento com fios: 100W HONOR SuperCharge O telefone suporta até 20V/5A SuperCharge, compatível com 11V/6A, 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A.

100W HONOR SuperCharge O telefone suporta até 20V/5A SuperCharge, compatível com 11V/6A, 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A. Carregamento sem fios: 80W Wireless HONOR SuperCharge. Redes Redes: 5G (NR) 4G (LTE TDD/LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM)

Cartão SIM: SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM / eSIM1 + eSIM2 Conectividade e localização Protocolos Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO

802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO Frequência de Wi-Fi: 2.4GHz e 5GHz e 6GHz

2.4GHz e 5GHz e 6GHz Ponto de acesso Wi-Fi: Suportado

Suportado Wi-Fi Direct: Suportado

Suportado Bluetooth: BT5.4, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD

BT5.4, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD Controlo remoto por infravermelhos: Suportado

Suportado Sincronização de dados do PC: Suportado (Computador precisa instalar HonorSuite)

Suportado (Computador precisa instalar HonorSuite) Videochamada: Suportado (operadora e software de terceiros)

Suportado (operadora e software de terceiros) OTG: Suportado (corrente máxima de saída 1A/5V durante o fornecimento de energia reversa)

Suportado (corrente máxima de saída 1A/5V durante o fornecimento de energia reversa) Localização: Suporte GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Suporte GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Localização com base na rede: Suportado

Suportado Localização baseada em Wi-Fi: Suportado Sensores Sensor de gravidade: Suportado

Suportado Sensor de infravermelhos: Suportado

Suportado Sensor de impressão digital: Suportado

Suportado Giroscópio: Suportado

Suportado Bússola: Suportado

Suportado NFC: Suportado

Suportado Sensor de luz ambiente: Suportado

Suportado Sensor de proximidade: Suportado Outros Vídeo: 3gp/mp4

3gp/mp4 Áudio: mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav

mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav Efeitos sonoros: Efeitos sonoros DTS:X® Ultra

Efeitos sonoros DTS:X® Ultra Amplificador estéreo: Subwoofer Surround HONOR

Subwoofer Surround HONOR Resistência à água e ao pó: Suportado (IP68 e IP69)

Suportado (IP68 e IP69) USB: Tipo-C, USB 3.2 GEN1

Tipo-C, USB 3.2 GEN1 Entrada: USB Type-C

Na caixa

HONOR Magic7 Pro

Cabo Type-C

Capa protetora TPU

Guia de início rápido

Pin de ejeção

Cartão de garantia

Película protetora

Design e qualidade de construção

A nível estético, o Honor Magic7 Pro continua a tendência das câmaras alojadas num módulo circular, algo que se tornou quase obrigatório nos topos de gama chineses. O design foi refinado, e, desta vez, a Honor optou pelo seu próprio vidro NanoCrystal Shield. A escolha pode dividir opiniões, mas a qualidade de construção mantém-se premium.

Com certificação IP68/IP69, o Magic7 Pro iguala os mais recentes modelos da OnePlus e Vivo no que toca à resistência a pó e água.

E quanto aos botões e entradas? Primeiramente, tem os botões de volume e de power do lado direito. Na parte inferior localiza-se a entrada de carregamento USB-C, a entrada para dois cartões SIM/eSIM, e uma das colunas. Já na parte superior encontra-se outra coluna e um emissor de infravermelhos.

Ecrã do Honor Magic7 Pro

A marca decidiu equipar esta máquina com um painel OLED de 6,8 polegadas com resolução de 2800 x 1280 píxeis. Mantém-se a opção de calibração de cores Vivid, com um modo Normal para quem prefere tons menos saturados. É possível ajustar a temperatura da cor, mas pode afetar a pré-visualização da câmara.

O painel apresenta uma taxa de atualização dinâmica que varia entre 1Hz e 120Hz, conforme necessário. Outra melhoria significativa é a substituição do sensor de impressões digitais ótico por um ultrassónico, que se revelou extremamente fiável.

Embora o ecrã seja maioritariamente plano, as bordas ligeiramente curvas conferem uma sensação mais fluída ao toque. Estas permitem usufruir de uma experiência mais confortável sem os problemas habituais dos ecrãs curvados, como reflexos indesejados ou toques acidentais.

A Honor também adicionou uma camada de polarização circular ao ecrã que reduz reflexos e melhora o conforto visual. Segundo a marca, esta tecnologia pode diminuir a fadiga ocular até 16%.

O brilho máximo do ecrã é impressionante: atinge os 5000 nits em certas condições, o que garante uma experiência HDR impecável e uma ótima visibilidade mesmo sob luz solar intensa.

Debaixo do ecrã encontra-se o sensor ultrassónico de impressões digitais, acompanhado de um recorte que aloja a câmara frontal e o sistema de reconhecimento facial 3D.

Hardware e performance

O Magic7 Pro é alimentado pelo Snapdragon 8 Elite, o mais recente processador de topo da Qualcomm, equiparando-se aos smartphones mais rápidos do momento, como a linha Galaxy da Samsung.

As configurações de memória variam consoante o mercado. Na China, estão disponíveis versões com 12GB/256GB, 16GB/512GB e 16GB/1TB. A versão global, por sua vez, apresenta 12GB de RAM LPDDR5X e 512GB de armazenamento UFS 4.0.

Ao executar o Geekbench 6, obteve uma pontuação de 3092 para desempenho de single-core e 9573 para multi-core.

E como se sai em jogos? Bastante bem! Conseguimos executar o EA Sports FC sem sentir breaks nem atrasos. O jogo é super fluído e responsivo, e os gráficos são muito consistentes.

Software e suporte

O Magic7 Pro corre o Android 15 com a interface MagicOS 9. A Honor promete cinco anos de atualizações, incluindo novas versões do sistema e patches de segurança.

O MagicOS 9 destaca-se pelo design renovado, com ícones arredondados e atalhos rápidos mais acessíveis. Inclui ainda funcionalidades únicas, como a Magic Capsule, que lembra a Dynamic Island do iOS e exibe informações úteis sobre música, temporizadores e outras atividades em segundo plano.

Os widgets personalizáveis e as pastas redimensionáveis aumentam a flexibilidade do sistema. Além disso, a funcionalidade Magic Portal permite copiar e colar elementos entre aplicações de forma intuitiva.

Adicionalmente, o Magic7 Pro integra o Circle to Search, o Gemini e um sistema de tradução em tempo real. A marca promete também uma funcionalidade de deteção de deepfakes em videochamadas, que será lançada através de uma atualização OTA em abril.

Câmaras do Honor Magic7 Pro

A configuração fotográfica do Magic7 Pro mantém-se semelhante à do modelo anterior. A câmara principal, a Falcon Super Dinâmica, continua a utilizar um sensor de 50MP de 1/1.3 polegadas, com abertura variável entre f/1.4 e f/2. A câmara ultra grande angular e a câmara frontal também permanecem inalteradas, ambas com sensores de 50MP e abertura f/2.

A grande novidade está na câmara teleobjetiva, que passa de 180MP com zoom ótico de 2,5x para 200MP com zoom ótico de 3x. O novo sensor de 1/1.4 polegadas é um dos maiores do mercado, com uma abertura f/2.6, permitindo capturas mais detalhadas e com melhor desempenho em pouca luz.

Um downside é que, enquanto o modo Alta Resolução permite fotografar a 200MP, o modo Pro limita-o a 50MP - e apenas para JPEGs...

A Honor introduziu ainda o AI SuperZoom, que melhora imagens captadas com zoom digital acima dos 30x. Embora os resultados possam ser impressionantes, o processamento de imagem por vezes exagera na suavização.

Principal (50MP)

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Principal (50MP) Zoom

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Ultra grande angular (50MP)

Imagens originais: 1, 2.

Teleobjetiva (200MP)

Imagens originais: 1, 2.

Bateria

A bateria do Magic7 Pro tem uma capacidade de 5270mAh, um valor que, por si só, não se destaca no mercado. No entanto, a tecnologia de ânodo de silicone utilizada pela Honor melhora significativamente a eficiência energética.

Em uso intenso, o smartphone pode facilmente durar 30 horas, incluindo streaming de vídeo, chamadas e jogos ocasionais. Mesmo com utilização extrema, como sessões prolongadas de gaming, a autonomia ronda as 12 horas. Em uso moderado, pode alcançar dois dias completos sem necessidade de recarregar.

O carregamento também é impressionante: com 100W de potência, a bateria atinge os 100% em apenas 33 minutos. O carregamento sem fios chega aos 80W, embora seja difícil encontrar um carregador compatível com essa velocidade.

Veredicto do Honor Magic7 Pro

A Honor conseguiu combinar um design elegante, hardware potente e funcionalidades de IA promissoras num único dispositivo. Se a interface MagicOS 9 for otimizada e simplificada, poderá tornar-se uma das melhores opções Android.

O preço começa nos 1.299,99€, alinhando-se com outros topos de gama. O desempenho, a bateria de longa duração e as câmaras potentes fazem do Magic7 Pro uma opção bastante interessante para 2025.

Honor Magic7 Pro