Boston Dynamics mostra o Atlas a ir além do trabalho de fábrica. Veja as acrobacias do robô!

Apesar de associarmos a robótica, especialmente os robôs humanoide, a auxiliares em fábricas e substitutos para tarefas repetitivas, a verdade é que as empresas são tecnicamente capazes de fazer mais. Exemplo disso é o Atlas, da Boston Dynamics, que foi gravado a fazer acrobacias impressionantes - para um robô!

Ainda que a indústria esteja a crescer a passos largos e promissores, a Boston Dynamics não estagnou e tem trabalhado naquele que foi um dos primeiros nomes que o público conheceu de um robô humanoide: o Atlas.

De facto, ainda que sejam tecnicamente capazes, empresas como a Tesla e a Figure têm estado focadas na integração dos robôs em contextos de produção, procurando agilizar os processos em infraestruturas de automóveis, por exemplo.

Assim sendo, os seus robôs têm sido construídos e treinados no sentido da destreza para apanhar e pousar coisas, bem como carregá-las.

Por outro lado, a Boston Dynamics, que promete o robô mais dinâmico do mundo, pretende que o seu Atlas seja verdadeiramente versátil, executando movimentos como, por exemplo, rastejar ou dançar.

No seu website oficial, aliás, a empresa revela que utiliza o Atlas "para explorar o potencial do fator da forma humanoide, tirando partido de todo o corpo do robô para se mover com elegância, velocidade e destreza".

Recentemente, a Boston Dynamics divulgou um vídeo, onde mostra o Atlas a ser um verdadeiro robô humanoide, com movimentos habilidosos e acrobacias fluídas.

[Vídeo original]

Ainda que de uma forma totalmente diferente, é curioso acompanhar a evolução dos robôs humanoides que, tal como os seres humanos, aprendem e treinam o equilíbrio e a agilidade, melhorando ao longo do tempo.

A robótica humanoide está ainda numa fase relativamente inicial. Contudo, já é possível ver a ficção científica a sair dos ecrãs e a fazer breakdance numa fábrica.