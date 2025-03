Google torna muito mais simples desbloquear o ecrã dos Pixel! Descubra como vai ser

A Google tem preparado o Android 16 para ser uma atualização de peso para o ecossistema do seu sistema operativo móvel. Focada nos Pixel, a gigante das pesquisas tem mostrado novidades interessantes e importantes. A mais recente novidade descoberta vem tornar muito mais simples desbloquear o ecrã dos Pixel. Descubra o que traz esta nova funcionalidade.

Android 16: mais simples desbloquear o ecrã

Não vai demorar muito até que o Android 16 seja uma versão bem conhecida do sistema operativo dedicado aos smartphones. A Google deverá revelar em detalhe os pormenores desta atualização na sua I/O de 2025, que acontecerá no final de maio. Até lá, as novidades estão dedicadas aos programadores e vão sendo já conhecidas.

Uma melhoria que chegou com a terceira versão beta do Android 16 vem tornar mais simples e prático desbloquear o ecrã dos smartphones da Google. Desde o Pixel 6 que estes têm presente um leitor de impressões digitais sob o ecrã, mas requerem sempre que o ecrã esteja ligado.

Isso está prestes a mudar, com uma novidade que foi agora descoberta. A terceira versão beta do Android 16 traz uma nova opção, que muda completamente este cenário. Ao ser ativada, todo o processo passa a poder ser feito com o ecrã desligado. Bastará colocar o dedo no sensor e o desbloqueio acontece.

Google traz esta novidade para os Pixel

Ativar esta funcionalidade de desbloqueio por impressão digital com o ecrã desligado é simples. Basta navegar até Definições > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo > Desbloqueio facial e por impressão digital > Desbloqueio por impressão digital. Aqui dentro, em “Ao usar o desbloqueio por impressão digital”, ative a opção "Desbloqueio por impressão digital com o ecrã desligado".

Ao ativar, o utilizador pode carregar na área do leitor de impressões digitais com o ecrã estiver desligado. O ecrã do Pixel será iluminado e desbloqueado se for utilizado o dedo correto. A Google introduziu inicialmente a funcionalidade na segunda versão beta para programadores do Android 16, mas estava limitada à série Google Pixel 9.

Com o lançamento do Android 16 Beta 3, a Google expandiu a compatibilidade para todos os smartphones Pixel. Está confirmado que funciona no Pixel 6a, bem como no Pixel 7 Pro dele. Embora exista a possibilidade de a Google remover a funcionalidade na versão estável do Android 16, tudo parece apontar para que esta seja uma novidade a manter e a alargar no sistema.