Fiido T2 2025 – vá mais longe, transporte mais e pedale de forma mais inteligente

Se procura uma e-bike de carga versátil para transportar crianças, animais de estimação ou mercadorias, e se precisa de instalar uma caixa de carga dobrável, adicionar um assento infantil e uma barreira de segurança, ou necessita de espaço extra para carga ou um reboque personalizável, a T2 2025 foi feita para si.

Torque melhorado, maior autonomia e viagens mais seguras

A T2 2025 vem com duas melhorias principais que a tornam mais eficiente e com maior autonomia do que nunca. A T2 2025 inclui uma atualização do sensor da pedaleira para o avançado sensor de torque Mivice S200, oferecendo um grande aumento de desempenho.

Este sistema de ponta analisa a pressão nos pedais em apenas 10ms, proporcionando uma assistência de potência mais suave e precisa para uma experiência de condução mais natural.

Emparelhado com um motor brushless de alta velocidade de 250W, melhora a eficiência, aumenta a autonomia para 136 km em comparação com os 111 km anteriores e proporciona uma viagem mais silenciosa, mais suave, com menos fricção e maior rotação.

Além disso, a T2 2025 apresenta um modo de assistência ao empurrar, proporcionando até 6 km/h de suporte motorizado para ajudar superar inclinações, tudo em conformidade com as regulamentações da UE.

Conseguirá desfrutar de uma condução segura e suave nas estradas públicas.

Capacidade de carga excecional, construída para durar

A Fiido T2 2025 apresenta uma impressionante capacidade de carga total de 200 kg, proporcionando suporte estável e robusto para diversos cenários de viagem.

Quadro de liga de alumínio durável

Assento suporta até 120 kg

Rack traseiro reforçado para maior flexibilidade e segurança

Compatível com 12 acessórios para personalização versátil

Aproveite ao máximo cada centímetro de espaço.

Design simples, confortável e conveniente para usar com a família

Ao receber a T2, poderá logo contar com uma cesta frontal gratuita e um divisor traseiro. O design step-through garante acesso fácil, especialmente para pais com crianças pequenas.

Para famílias com crianças de 2 a 5 anos, pode prender um reboque infantil na traseira.

A T2 2025, equipada com um sistema Shimano de 7 velocidades, oferece maior flexibilidade, permitindo trocas de marcha suaves para uma experiência de condução mais fluida e agradável.

Ao mudar para uma marcha mais baixa, ajuda a manter um ritmo de pedalada confortável, reduzindo a fadiga nas pernas durante a condução.

Precisa de parar para fazer compras? Adicione a cesta frontal fechada para transportar as suas compras com segurança.

Os travões hidráulicos de quatro pistões com rotores de 230 mm proporcionam poder de travagem eficiente, garantindo que pode travar de forma segura e estável em todos os momentos, mesmo ao transportar cargas pesadas.

Preocupado com o seu filho enquanto pedala? O espelho retrovisor permite que acompanhe a estrada e o pequeno passageiro ao mesmo tempo.

Estão também disponíveis várias opções de reboque, incluindo um reboque de carga especializado, perfeito para transportar mercadorias, e um reboque para animais de estimação, para que possa levar o seu amigo de quatro patas.

Quer estar mais próximo do seu filho durante a viagem? Escolha o assento infantil com proteção de segurança e adicione apoios para os pés traseiros, permitindo que a criança apoie os pés em segurança, sem o risco de ficarem presos nas rodas.

Além disso, a forquilha de suspensão hidráulica de liga de alumínio, com 60 mm de curso, garante uma condução mais suave mesmo em terrenos irregulares, proporcionando maior conforto e estabilidade, não só para si mas também para a sua criança.

O descanso central reforçado assegura que, seja ao transportar crianças ou cargas pesadas, a e-bike permaneça estável quando estacionada, oferecendo tranquilidade e segurança.

Perfeita para transporte de carga

A T2 2025 também funciona como uma e-bike de carga confiável para viagens longas.

A cesta frontal pode ser montada na traseira, transformando-se numa grande cesta traseira

Pode adicionar alforges laterais, uma mala para o rack traseiro e oturos acessórios, como suporte para smartphone e capacete

Pneus largos CST 20" x 4.0" oferecem excelente aderência e desempenho antiderrapante

A autonomia pode ser estendida com a bateria extra Fiido

O display IP68 garante visibilidade clara dos dados da viagem mesmo em dias chuvosos

A T2 2025 torna a mobilidade mais eficiente e conveniente, permitindo transportar mais e armazenar de forma mais inteligente.

Controlo inteligente e eficiente

A App Fiido torna a gestão da sua e-bike fácil e cómoda. Poderá controlar a potência, luzes, modos de assistência e acompanhar os dados da viagem em tempo real.

Além disso, para garantir que tem sempre o melhor desempenho e segurança, é possível fazer atualizações de firmware remotamente, podendo também aceder a funcionalidades sociais.

Preço e disponibilidade

A nova E-bike Fiido T2 2025 está já disponível, por apenas 1599€ (IVA incluído), com envio a partir de armazém europeu. Com a T2 2025, não está apenas a comprar uma E-bike, está a adquirir um verdadeiro companheiro para todas as viagens.

Fiido T2 2025