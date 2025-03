Chegou o Pixel 9a! IA da Google, boas câmaras e grande durabilidade por 559 euros

A expetativa sobre o próximo lançamento da Google era grande. Este seu novo smartphone, o Pixel 9a, quer combater com outras propostas recentemente chegadas ao mercado e conquistar o seu espaço. Esse momento chega agora com a apresentação do Pixel 9a, que traz tudo o que a Google vinha a prometer. A melhor IA num smartphone com boas câmaras e grande durabilidade. Conheça esta nova proposta.

Chegou o Pixel 9a a Portugal

A Google acaba de anunciar o lançamento do seu mais recente smartphone da série A, o Pixel 9a, que promete aliar inteligência artificial avançada a um preço competitivo. O novo dispositivo chega com um design elegante e atualizado, apresentando um perfil plano, cantos arredondados e um ecrã de 6,3 polegadas.

Um dos destaques do Pixel 9a é o seu ecrã, agora 35% mais brilhante em comparação com o modelo anterior, atingindo os 2700 nits. A taxa de atualização adaptativa de 120 Hz também contribui para uma experiência visual mais fluida e vibrante.

Câmaras para a melhor fotografia

No departamento de câmaras, o Pixel 9a apresenta um sistema traseiro duplo melhorado, com uma câmara principal de 48MP e uma ultra-angular de 13MP. Uma novidade na série A é a inclusão do Macro Focus, que permite capturar detalhes em fotos e vídeos.

A IA vem para facilitar tudo

A Google também integrou funcionalidades de fotografia computacional impulsionadas por inteligência artificial, como o Adiciona-me, que combina duas fotos de grupo para garantir que todos apareçam, e o Melhor Take, que permite criar a foto de grupo perfeita através da combinação de expressões faciais de várias fotos.

O Editor Mágico, com capacidades de reenquadramento automático e sugestões de melhor corte, também marca presença, assim como a possibilidade de alterar elementos nas fotos através de comandos de texto. Os utilizadores também terão acesso a funcionalidades já conhecidas como a Borracha Mágica e a Visão Noturna.

Em termos de desempenho, o Pixel 9a é equipado com o mais recente chip Google Tensor G4, prometendo ser o mais rápido e eficiente da série até agora. A autonomia da bateria também foi aprimorada, ultrapassando as 30 horas de uso e chegando a mais de 100 horas com o modo de Poupança de Bateria Extrema, tornando-se o Pixel com a maior autonomia disponível atualmente.

Google aposta na durabilidade

A durabilidade também é um ponto forte, com certificação IP68 atualizada para resistência à água e ao pó, além de sete anos de atualizações de sistema operativo, segurança e Pixel Drops.

Com a inteligência artificial como um pilar central do Pixel 9a, surge a integração do Gemini, o assistente pessoal de IA da Google. O Gemini pode auxiliar em diversas tarefas e funciona integrado com aplicações como o Maps, Calendário e YouTube.

O Pixel 9a também terá acesso ao Gemini Live, para conversas e conversas mais dinâmicos, e contará no futuro com funcionalidades de partilha de ecrã e vídeo através do Gemini Advanced. Outras funcionalidades de IA já conhecidas, como o Circundar para Pesquisar, também estão presentes.

A segurança também é uma prioridade, com o Pixel 9a a oferecer as mesmas funcionalidades de segurança dos modelos Pixel 9 e 9 Pro, incluindo a Deteção de Acidentes de Automóvel e Proteção contra Roubo. A partilha de localização em tempo real através do "Localizar o meu dispositivo" também está disponível.

O Pixel 9a também se apresenta como uma excelente opção para crianças, com um processo de iniciação simplificado e integração com o Google Family Link. Isto permite aos pais gerir contas e dispositivos dos filhos, controlar o tempo de ecrã e definir restrições e limites. O modo Horário Escolar ajuda a reduzir distrações durante o período letivo.

O Google Pixel 9a estará à venda na Google Store e chegará às lojas para venda direta em abril, com um preço inicial de 559€. Estará disponível em quatro cores distintas: Peónia, a inédita Íris, e as clássicas Porcelana e Obsidiana. A Google oferece também 3 meses de assinatura do YouTube Premium e do Google One, bem como 6 meses do Fitbit Premium.