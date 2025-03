Apoio à compra de bicicletas e motas elétricas! Conheça os valores…

Se está a pensar adquirir uma bicicleta ou mota elétrica, fique a saber vai abrir uma nova edição do programa de incentivo à aquisição deste tipo de veículos. Conheça já os valores que podem vir a ser atribuídos.

Valor de apoio à compra de bicicletas e motas elétricas

O Governo vai lançar, esta semana, o aviso para o incentivo à utilização de veículos de emissões nulas.

De acordo com o próprio Governo, nas bicicletas convencionais, o valor do cheque passa de um máximo de 150 euros para até 500 euros e as bicicletas elétricas terão um incentivo igualmente de 50% do valor de aquisição.

O valor máximo do apoio das motas elétricas é multiplicado por três e, nos carros elétricos, o valor do cheque sobe para os 55 mil euros no caso de automóveis ligeiros de passageiros com mais de cinco lugares.

As candidaturas abrem até ao final deste mês e estendem-se até 30 de novembro ou até esgotar a dotação.

Como Proceder:

Aquisição : Adquira uma bicicleta elétrica ou convencional que se enquadre nos critérios do incentivo.

: Adquira uma bicicleta elétrica ou convencional que se enquadre nos critérios do incentivo. Documentação : Reúna os documentos necessários, como a fatura de compra e comprovativo de residência.

: Reúna os documentos necessários, como a fatura de compra e comprovativo de residência. Candidatura: Submeta a sua candidatura através do portal do Fundo Ambiental, seguindo as instruções fornecidas.

Para mais informações e acesso ao formulário de candidatura, visite o site oficial do Fundo Ambiental aqui.