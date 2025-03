O iOS 19 da Apple será compatível com estes iPhones, segundo rumores

Estamos a cerca de 3 meses de conhecermos o iOS 19. Muito se tem falado das novidades, dos atrasos e no novo design que, dizem, irá revolucionar o iPhone. Contudo, os rumores estão já a separar o trigo do joio, isto é, os dispositivos que irão suportar o iOS 19 e os que irão suportar tudo o que traz o novo sistema operativo. Vejam a lista.

O seu iPhone será compatível com o iOS 19?

Embora seja difícil prever com certeza a lista exata de dispositivos compatíveis com o iOS 19, uma vez que a Apple ainda não anunciou a atualização, existe já uma lista, de uma suposta fuga de informação, que começa a delinear alguns modelos compatíveis.

O relatório citou uma fonte que disse que o iOS 19 será compatível com qualquer iPhone que possa executar o iOS 18, o que significaria os seguintes modelos:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Os dispositivos mais antigos desta lista são o iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, todos lançados em setembro de 2018. Eventualmente e é um residem as dúvidas, a Apple poderá deixar de fora estas máquinas. Ou limitar mais ainda algumas ferramentas modernas.

Quer isto dizer que alguns recursos do iOS 19 não estarão disponíveis em modelos mais antigos do iPhone. Principalmente para os equipamentos antes do iPhone 15.

Quando sairá o novo iOS?

A Apple deverá anunciar o iOS 19 durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) em junho de 2025. Tradicionalmente, após este anúncio, uma versão beta para programadores é disponibilizada de imediato para testes e desenvolvimento de aplicações.

Posteriormente, uma versão beta pública é geralmente lançada durante o verão, permitindo que utilizadores interessados experimentem as novas funcionalidades e forneçam feedback.

A versão final do iOS 19 é esperada para setembro de 2025, coincidindo com o lançamento dos novos modelos de iPhone. Este padrão de lançamento tem sido consistente nos últimos anos, com a Apple a disponibilizar a atualização para o público em geral pouco antes ou após a apresentação dos novos dispositivos.

É importante notar que algumas funcionalidades anunciadas podem não estar disponíveis imediatamente no lançamento inicial do iOS 19, sendo implementadas progressivamente em atualizações subsequentes ao longo do ano.