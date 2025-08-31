E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o tablet Huwei MatePad 11.5S, o OPPO Reno 14 5G e o Pixel 10 Pro XL, demos a conhecer a gama wireless da RØDE, falámos do novo Volkswagen T-Roc, e muito mais.

A Huawei já deu provas da sua mestria em áreas tão distintas como em tablets ou em smartwatches. Estas ferramentas complementam o dia a dia e tornam-se essenciais. Hoje trazemos uma dessas peças, que se destaca pela sua utilidade. Testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, o tablet ideal para notas digitais quer na universidade ou no trabalho. Mas não só.

A OPPO tem apostado forte numa área cada vez mais relevante nos smartphones. A fotografia cresceu e está cada vez melhor e com novos argumentos. Isso fica bem presente no novo OPPO Reno 14 5G, que tem neste ponto um argumento único. A somar a isso, é um equipamento com uma estética distinta e uma excelente autonomia. A marca acaba de o apresentar e o Pplware já testou o o OPPO Reno 14 5G e os seus argumentos.

O mundo dos veículos elétricos acaba de ser abalado. A Mercedes-AMG demonstrou o futuro da sua performance elétrica ao bater múltiplos recordes de resistência com o seu mais recente protótipo, o GT XX.

A escassez de órgãos humanos para transplante motiva a medicina a explorar outros seres vivos, que podem ter dentro de si soluções viáveis. Neste sentido, cientistas transplantaram, pela primeira vez, um pulmão de porco geneticamente modificado para um humano.

A busca por fontes de energia limpa e sustentável leva-nos a explorar soluções inovadoras. O Japão apresenta agora uma aposta promissora: abriu uma central elétrica osmótica, que gera eletricidade através da mistura de água doce com água salgada.

O grupo Volkswagen apresentou hoje a segunda geração do T-Roc, um veículo alemão, produzido na Autoeuropa, em Palmela. Conheça as principais mudanças deste novo Volkswagen T-Roc.

A Google tem assumido um papel cada vez mais relevante no mercado dos smartphones. Depois de toda a qualidade dos Nexus, resolveu apostar em criar as suas propostas com a linha Pixel. O Pixel 10 Pro é a mais recente proposta e mostra de forma clara como todos os smartphones Android deviam ser. Potencia, IA e fotografia de topo para todos.

A Huawei tem apostado na monitorização de desporto ao ar livre, como golfe, respondendo aos utilizadores fisicamente ativos, que procuram formas de acompanhar e melhorar o seu desempenho. Entretanto, o próximo Watch GT 6 chegará como um verdadeiro trunfo da marca neste campo, conforme mostra um novo teaser.

A RØDE é uma referência no segmento do áudio, com soluções wireless inovadoras para criadores de conteúdo. Do poderoso Wireless PRO aos práticos Wireless ME e Micro, há uma opção ideal para cada tipo de produção. Conheça alguns dos produtos, bem como acessórios disponíveis.

A HONOR acaba de anunciar a chegada a Portugal do seu mais recente smartphone dobrável, o HONOR Magic V5. Apresentado como o dobrável para dentro mais fino do mundo até à data, o dispositivo combina um design ultrafino com Inteligência Artificial de última geração, prometendo redefinir a experiência do utilizador neste segmento.

Não, ainda não está tudo inventado no mundo automóvel, a tecnologia ainda está, apenas, a começar a mudar os conceitos de segurança dos veículos e a Ferrari é o melhor exemplo disso. A mais recente patente da marca de Maranello descreve um assistente de emergência que vai muito além do que é habitual, e que muitos gostariam de ter no seu carro.

Num vídeo divulgado esta semana pela equipa sediada em Massachusetts, o Spot é mostrado a executar mortais encarpados sem fim, com a destreza de um ginasta olímpico. Bem, quase.

A Hyundai participou no 13.º Congresso Mundial da Sociedade Econométrica (ESWC 2025), realizado no COEX, em Seul, de 18 a 22 de agosto, para apresentar a sua visão abrangente sobre o hidrogénio e exibir o novo veículo elétrico a célula de combustível (FECV) Hyundai Nexo.