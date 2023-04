E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Huawei Watch Buds, demos conta da chegada do OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, do anúncio da nova consola Asus ROG Ally, de vários desenvolvimentos na IA, e muito mais.

Os parisienses foram ontem chamados às urnas para decidir se queriam continuar ou não a ter trotinetes elétricas de aluguer espalhadas pela cidade. Apesar da afluência não ter sido muita, a grande maioria votou contra. As trotinetes vão sair da cidade!

Cada vez há mais buracos na nossa estrela. Um grande buraco capaz de gerar ventos solares com velocidade superior a 1,6 milhões de quilómetros hora apareceu na superfície do Sol pela segunda vez numa semana. O que poderá implicar aqui na Terra?

O mundo tecnológico está em constante mudança e evolução e, como tal, os equipamentos vão sofrendo mudanças e alguns produtos começam a ser substituídos por outros. É o caso dos discos de armazenamento onde os HDDs começam a ser a segunda opção devido aos SSD. E agora a Western Digital e a Kioxia anunciaram a NAND 3D mais rápida do mundo para discos SSD.

A Huawei sempre se mostrou revolucionária nos conceitos e agora volta a mostrar essa sua vertente com o Watch Buds. Este smartwatch tem uma surpresa dentro de si e que será do agrado de todos. Finalmente temos apenas um dispositivo que une um relógio e uns auscultadores. O Pplware acabou de o meter no pulso e é hora de o conhecer.

Já são conhecidos os nomes da equipa de quatro astronautas que irão embarcar numa aventura histórica em torno da Lua, antes do regresso à superfície lunar.

Com o Huawei Watch Ultimate uma nova meta é alcançada pela marca. Este é um smartwatch à prova de tudo e que vai concorrer de forma igual com o Apple Watch. Mais do que resistente, este é também um relógio único e com materiais premium. Finalmente chegou o Huawei Watch Ultimate.

A OnePlus continua a apostar na sua linha de smartphones mais acessível e acaba de anunciar um novo modelo Nord. O OnePlus Nord CE 3 Lite 5G vem com Android 13 e câmara de 108 MP... mas não vem só! Os OnePlus Nord Buds 2 são os earbuds que oferecem cancelamento ativo de ruído.

O mercado das consolas portáteis está ao rubro. Embora a mais popular continue a ser a Nintendo Switch, temos atualmente ao dispor no mercado vários outros modelos criados por outras marcas. Agora a ASUS confirma a existência da sua consola ROG Ally que será até duas vezes mais poderosa do que a Steam Deck da Valve.

A mobilidade elétrica vai além das estradas, pelo que conhecemos também tentativas de soluções destinadas ao céu e ao mar. Hoje, mostramos-lhe um catamarã elétrico que tem uma autonomia quase ilimitada.

A IA tem ocupado muito espaço no dia a dia dos utilizadores, muito por culpa da Microsoft, que agora parece ter elegido o SwiftKey como o próximo alvo. Esta proposta vai ter acesso ao Bing Chat e assim tornar-se mais inteligente e mais completo para o utilizador.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) captou uma nova imagem de Úrano, oferecendo uma visão rara dos anéis gelados ao redor do sétimo planeta a partir do Sol. Veja o vídeo com algum detalhe.

A Apple não deixará de ter nos seus dispositivos o Face ID, pelo menos nos próximos anos. Muito seguro, único na indústria, este sistema "peca" por ter uma presença intrusiva no smartphone. Na era do ecrã infinito, as vozes dos fãs da marca apontam para uma evolução, colocar este módulo debaixo do ecrã. Mas... quando irá a Apple fazer esta alteração? Há quem arrisque uma data!