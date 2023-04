WhatsApp quer facilitar a gestão de contactos! Descubra como vai ser

Apesar de ser uma app completa, o WhatsApp depende de muito do sistema operativo para poder funcionar. Um exemplo é a gestão de contactos, que obriga sempre a voltar para a app que estiver disponível. Agora isso vai mudar completamente, com uma novidade que está já acessível.

Quem usa o WhatsApp sabe bem da forma como o acesso aos contactos é realizado. Quer seja para adicionar ou alterar informações, este processo envia sempre os utilizadores para apps externas e que o sistema tem como padrão.

Isso pode ser algo natural para a maioria das apps, mas a verdade é que sendo o WhatsApp uma proposta de comunicação, pode não fazer qualquer sentido. Assim, a mudança agora descoberta é bem-vinda para a maioria dos utilizadores deste serviço.

Do que pode ser visto, e até experimentado, os utilizadores desta proposta podem agora editar os seus contactos diretamente dentro da app. Assim tudo fica mais simples e facilitado, para ajudar os utilizadores, que não necessitam de sair da ferramenta onde estão já.

Da mesma forma que podem editar contactos, os utilizadores vão ter mais algumas capacidades neste campo. Falamos da possibilidade de adicionar novas entradas para a lista do utilizador, novamente dentro do WhatsApp e de forma totalmente independente.

Do que se sabe, há já utilizadores com acesso a esta novidade e que a podem experimentar. Falamos das versões do WhatsApp beta para Android 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 e 2.23.8.6. A nova opção de adicionar contacto deverá estar acessível a quem está numa destas versões.

Esta é uma excelente novidade do WhatsApp e que vem mostrar como este ainda pode ser melhorado. A gestão de contactos será importante porque liberta os utilizadores de andarem a trocar de apps para as funções mais simples.