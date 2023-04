Falar de smartphones é, invariavelmente, falar de Android e de iOS. Estes são os sistemas mais usado no mercado e os que representam melhor as escolhas dos utilizadores. Com um domínio evidente, fica a pergunta óbvia... quais os países onde o Android ou o iOS é mais usado? Descubra a lista completa.

Em que países o Android ou o iOS é mais usado?

A guerra entre o Android e o iOS é eterna e os números que os comparam estão constantemente a surgir. Ambos os sistemas cativam os utilizadores e os smartphones onde estão presentes são a escolha de muitos que querem propostas robustas e capazes de dar aos utilizadores.

Para mostrar a distribuição da utilização destes dois sistemas, surgiu agora a informação da Statista. Num simples mapa é possível ver onde o Android e o iOS têm mais utilização, marcando por países este domínio de cada sistema. O sistema da Google assume 71% da quota de utilização, sobrando 28% para o sistema da Apple.

De forma clara vemos o domínio do Android, com algumas pequenas manchas a marcarem onde o iOS tem mais utilização. Estes pontos mostram claramente o domínio nos EUA, com 57% do mercado. O sistema da Apple também domina no Canadá (61%) e alguns países da Europa (Noruega, Suécia e Reino Unido), assim como Japão, Austrália e outros países do mundo.

Eterno combate entre Google e Apple nos smartphones

Quanto ao Android, o cenário é completamente diferente e o domínio é avassalador e quase total em termos de países. Este sistema da Google garante o domínio na Europa, com exceções pontuais, em África e na América do Sul.

Algo que também é possível ver deste mapa, é que o domínio está mesmo dividido entre o Android e o iOS. Para além do sistema da Google do da Apple existe menos de 1% de quota que fica acessível a sistemas menores, como KaiOS ou os sistemas de feature phones da Nokia e Samsung.

Este mapa resulta dos dados obtido pela Statista no que toca às visitas às páginas do StatCounter. Com mais de 5 mil milhões de visualizações de página por mês, torna-se possível medir o mercado e a sua utilização, neste caso no que toca aos sistemas operativos móveis.