Há muito que a Tesla procura assumir-se como muito mais do que apenas uma fabricante de carros elétricos importante. Quer conquistar um papel de relevo no mercado automóvel, algo que poderá agora ter conseguido. A informação mais recente mostra que a Tesla bateu a Toyota e a Mercedes-Benz e é agora a marca automóvel mais valiosa.

Tesla bateu a Toyota e a Mercedes-Benz

Há muito que a Tesla procura assumir o controlo como a principal construtura de carros. Tem uma concorrência feroz, de marcas que estão no mercado há muitos anos e que conquistaram as atuais posições com fruto de estratégias muitos firmes e com um conhecimento muito grande da concorrência.

É assim de destacar a nova posição que a Tesla conseguiu, ao tornar-se a fabricante automóvel mais valiosa. Para o conseguir teve de ultrapassar a concorrência de marcas como a Toyota ou a Mercedes-Benz, que até agora dominavam esta lista.

Algo que se destaca nesta nova posição da Tesla é mesmo a sua valorização. Falamos de uma avaliação que dá à marca um valor de 66,2 mil milhões de dólares, o que acabou por fazer com que subisse duas posições nesta tabela e assumisse a sua liderança.

Com esta nova posição, a Tesla torna-se a marca de automóveis mais valiosa do mundo pela primeira vez. Esta é também a primeira vez que uma marca que não fabrica motores de combustão interna lidera o ranking global das marcas automóveis.

Marca automóvel que mais cresceu no mercado

A marca chinesa Sokon é a marca de automóveis de crescimento mais rápido após um ano de 2022 de sucesso, em que vendeu 21% mais veículos ano a ano. As previsões da marca também aumentaram, ajudando a elevar ainda mais o seu valor.

Esta é uma conquista importante para a Tesla, que se mostra assim como uma das marcas de topo no mercado. Conseguiu ainda assumir-se como a marca com o maior "Valor de Perceções de Sustentabilidade", o que a associa rapidamente à proteção do planeta e a tecnologias que o potenciam.