A privacidade e a sua proteção sempre foram uma das armas da Apple face ao que a concorrência oferece. Este é uma garantia que a empresa traz para o seu ecossistema e para os seus sistemas, querendo que seja algo natural e transparente.

Na verdade, esta ideia pode estar errada face ao que tem sido mostrado nos últimos tempos. Mais uma vez surgem informações reais de que a Apple pode estar errada e que os dados que o iOS recolhe deixam identificar utilizadores.

A ideia de que a Apple está a recolher dados dos seus utilizadores não é nova. Há já algum tempo que foi descoberto que mesmo com a alteração das configurações de privacidade, o iPhone e o iOS ignoram esta decisão e mantêm a recolha e o envio de dados específicos do utilizador.

Esta questão foi de tal forma importante que levou a que a Apple fosse levada a tribunal. Agora, os mesmos investigadores de segurança foram mais longe e mostraram que esses mesmos dados podem ser usados para identificar os utilizadores do iOS.

New Findings: 1/6 Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you pic.twitter.com/3DSUFwX3nV

Depois de terem já provado que a Apple recolhe informações dos utilizadores, estes analistas de segurança foram agora mais longe. Provaram que um dos campos recolhidos permite que seja identificado o utilizador. Para isso é usado um identificador exclusivo do iCloud.

Ao ter acesso ao Identificador de Serviços de Diretório, ou DSID, a Apple consegue depois cruzar dados e ter acesso a muito informação. Aqui temos o nome completo, número de telefone, data de nascimento, endereço de e-mail e muito mais, de acordo com os testes da Mysk.

Apple states in their Device Analytics & Privacy statement that the collected data does not identify you personally. This is inaccurate. We also showed earlier that the #AppStore keeps sending detailed analytics to Apple even when sharing analytics is switched off. pic.twitter.com/2mJiHtM1GD