A questão da privacidade tem sido recorrente no WhatsApp e nos seus utilizadores. Esta é uma certeza que todos querem ter e isso tem sido refletido em muitas das melhorias e novidades que têm sido apresentadas.

Na continuação destes desenvolvimentos, o WhatsApp traz agora mais uma novidade. Está a preparar mais uma melhoria, para dar à versão desktop uma nova camada que vai dar mais proteção às conversas e à privacidade dos utilizadores do WhatsApp.

Ainda mais privacidade no WhatsApp

Tal como acontece com os sistemas operativos, também os utilizadores do WhatsApp vão ter acesso em breve a um bloqueio do ecrã. Este terá o mesmo princípio de garantir uma proteção dos dados, neste caso as conversas e os ficheiros recebidos.

A novidade está agora a ser desenvolvida e preparada para ser testada pelos utilizadores das versões beta. Do que pode já ser visto, esta proteção garantirá que o acesso ao serviço de mensagens da Meta acontece apenas a quem está autorizado.

Para garantir este acesso, os utilizadores vão ter de definir e usar uma palavra-passe de segurança. Esta será pedida sempre que o utilizador abrir a app para a usar, sendo provável que tenha um controlo maior sobre quando e como esta palavra-passe será pedida.

Desktop com mais proteção nas mensagens

Naturalmente que esta novidade do WhatsApp deverá ser facultativa e apenas quem assim o entender poderá ativar. Também é esperado que esta palavra-passe seja armazenada localmente e apenas acessível no sistema e não ao próprio serviço de mensagens.

Na verdade, esta melhoria não é uma novidade no WhatsApp. A versão para Android e iOS já a têm disponível há 3 anos, sempre com o mesmo princípio de proteção dos dados dos utilizadores. Pode parecer uma medida simples, mas garante uma proteção adicional a este serviço.

Esta é mais uma melhoria importante para o WhatsApp e para os seus utilizadores. Traz uma camada de proteção e privacidade adicional que é necessária e que garante que o acesso às conversas apenas é feito por quem está realmente autorizado.