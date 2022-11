Com tudo à nossa volta a precisar de cada vez mais tecnologia, é natural que as fabricantes deste setor se empenhem em conseguir ter o tipo de chips que as empresas necessitam para os seus produtos.

Neste sentido, as informações recentes indicam que a TSMC ultrapassou a rival Samsung e vai enviar chips de condução autónoma para a Tesla de Elon Musk.

Tesla encomenda chips de condução autónoma à TSMC

Parece que não está fácil o negócio da Samsung enquanto fabricante de chips. Depois de ter perdido a Qualcomm como sua cliente para a TSMC, a empresa sul-coreana volta agora a perder um grande negócio com uma marca de peso para a rival taiwanesa.

Segundo as informações avançadas por fontes da indústria a Tesla está a substituir a Samsung pela TSMC, sendo que a gigante taiwanesa foi agora a eleita para fornecer a empresa de Elon Musk com um grande pedido de chips de condução autónoma FSD (Full Self-Driving Chip) da próxima geração. Os detalhes indicam que estes componentes serão produzidos nos processos de 4 nm e 5 nm.

Caso estas informações se confirmem, então a Tesla pode tornar-se rapidamente numa das maiores e mais importante clientes da TSMC em 2023, a par com a Apple. E esta será também a primeira vez que um novo cliente da taiwanesa no setor do fabrico de chips para veículos elétricos se torna num cliente em grande escala.

A anterior geração dos chips FSD da Tesla foram produzidos pela Samsung, na sua fábrica de Austin, num processo de 14 nm. Esse mesmo chip tem como nome Hardware 3.0 e mais tarde foi atualizado para um processo de 7 nm. Já a próxima geração desde chip deverá então ser produzida nas linhas de montagem taiwanesas e deverá ser designada de Hardware 3.5 ou Hardware 4.0, estimando-se que possa oferecer até 3x mais do que a potência do atual.

Para já, a TSMC não se pronunciou sobre o assunto e a Tesla também não teceu comentários. Mas esta pode ser assim uma grande derrota para a Samsung.