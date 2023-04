WD e Kioxia anunciam a NAND 3D mais rápida do mundo para discos SSD

O mundo tecnológico está em constante mudança e evolução e, como tal, os equipamentos vão sofrendo mudanças e alguns produtos começam a ser substituídos por outros. É o caso dos discos de armazenamento onde os HDDs começam a ser a segunda opção devido aos SSD. E agora a Western Digital e a Kioxia anunciaram a NAND 3D mais rápida do mundo para discos SSD.

Os clássicos discos rígidos HDD estão a dar cada vez mais lugar aos SSD e numa das nossas questões concluímos que 87% dos nossos leitores dizem que as unidades em estado sólido são a melhor escolha atualmente. Mas as várias informações que vão surgindo indicam que os SSDs que conhecemos hoje vão estar muito mais evoluídos daqui a alguns anos. Ainda há um par de dias noticiámos que a Samsung estima que teremos SSDs de 1 Petabyte para PCs e servidores dentro de 10 anos.

SSD: WD e Kioxia aprentam a NAND 3D mais rápida do mundo

Recentemente, a Western Digital e a Kioxia anunciaram a sua nova NAND 3D que é então a memória mais rápida do mundo para discos SSD.

Trata-se em concreto da memória BiCS 3D NAND da oitava geração com um total de 218 camadas. Conta com um novo circuito integrado (IC) que consegue atingir uma velocidade de 3.200 MT/s (megatransfer por segundo) que servirá então para que sejam desenvolvidos os SSDs mais rápidos de sempre. A duas empresas garantes que esta velocidade representa uma melhoria de 60% comparativamente à geração anterior.

Para além do anúncio desta memória, a Western Digital e a Kioxia também anunciaram o primeiro dispositivo onde a mesma será usada. O equipamento terá uma capacidade de 1 TB e será compatível com nível de células triplo (TLC) e com nível quadrúplo (QLC). Tanto a empresa norte-americana como a japonesa acrescentam que o dispositivo traz quatro planos e conta com uma tecnologia inovadora de contração lateral que permite o aumento da densidade de bits em mais de 50%.

Segundo Masaki Momodomi, diretor de tecnologia da Kioxia Corporation, "através da nossa parceria exclusiva de engenharia, lançámos com sucesso a oitava geração do BiCS Flash com a maior densidade de bits do setor. Estou satisfeito com o início dos envios limitados de amostras a clientes da Kioxia".

A nova memória 3D NAND criada nesta parceria irá aumentar o desempenho de leitura e de gravação em 20%, melhorando ainda a latência. Estima-se que esta novidade chegue no ano de 2025 para ser usada em discos SSD, smartphones, entre outros dispositivos de alto desempenho.