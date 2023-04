Faça os seus PDFs brilharem com o UPDF em 2023 (GiveAway)

Se procura uma ferramenta de edição de PDF rápida, multiplataforma e leve para uso regular, o UPDF é uma excelente ferramenta que deve ter sempre em mente. O software traz quase todos os recursos básicos e avançados, incluindo um poderoso motor OCR baseado em inteligência artificial com suporte para 38 idiomas, e é mais económico que outros editores de PDF no mercado.

Além disso, podemos usar o UPDF em todas as plataformas suportadas com uma única licença, sem pagar qualquer taxa extra. Portanto, para saber mais sobre o UPDF, os seus recursos e como se compara ao Adobe Acrobat e ao PDF Expert, vamos ler o artigo.

Faça o download do teste gratuito do UPDF (Obtenha um desconto exclusivo de 70% com 2 presentes gratuitos)

Editor de PDF Leve e User-friendly

Visualizar e Anotar PDFs

Uma das características mais especiais no UPDF centra-se no facto de trazer quase todos os recursos básicos e avançados que qualquer utilizador necessita num editor de PDF. Poderá visualizar PDFs nos modos claro e escuro. Na verdade, pode mesmo alterar o fundo do PDF, se isso for o que desejar para uma melhor experiência de leitura.

Em seguida, podemos fazer anotações em PDFs com as muitas ferramentas à disposição. Podemos comentar, destacar textos em várias cores, adicionar caixas de texto, colocar notas adesivas, adicionar linhas riscadas e onduladas e muito mais. Há também uma ferramenta de lápis e borracha, o que é ótimo. Caso queira adicionar uma assinatura ou inserir uma forma, pode fazê-lo com o editor UPDF no Windows PC, Mac ou dispositivos móveis. Por fim, podemos partilhar links para os ficheiross PDF anotados online e colaborar facilmente com outros usuários.

Ferramentas Poderosas de Edição de PDF

Com as ferramentas de edição de PDF no UPDF, pode adicionar texto e remover conteúdo como quiser. Pode obter fontes com propriedades correspondentes, como tamanho de fonte, recuo, cores de texto, etc. Além disso, pode adicionar imagens e removê-las com facilidade. Na verdade, o UPDF suporta recursos básicos de edição de fotos dentro do aplicativo. Ainda pode

cortar,

extrair,

girar,

redimensionar,

inverter

e muito mais.

Para documentos legais e bancários, pode até adicionar marcas d'água com opacidade personalizada em todo o ficheiro PDF. E não se esqueça, pode personalizar a cor de fundo de cada página do documento PDF.

Organize ficheiros PDF com o UPDF

Às vezes, pode necessitar de editar vários ficheiros PDF em grupo e reorganizar as páginas de acordo com sua preferência e, neste caso, o UPDF permite adicionar páginas, excluí-las, substituí-las e reorganizá-las na sua própria ordem. Como mencionamos acima, o UPDF possui uma interface de utilizador minimalista para organizar páginas numa visualização em miniatura de maneira fácil. Basta arrastar as páginas para uma nova posição e dividi-las instantaneamente, é assim tão fácil. Além disso, pode recortar as páginas com a sua dimensão personalizada. Para quem procura um editor de PDF intuitivo, o UPDF faz um trabalho notável nesse sentido.

Converter PDF para outros formatos populares

Se tiver um ficheiro PDF e deseja editá-lo em programas dedicados, como Microsoft Word, Excel, PowerPoint, entre outros, o UPDF tem tudo o que precisa. Com alguns cliques, podemos converter com precisão ficheiros PDF para os seus formatos nativos, com a formatação e tudo mais, intacto. A ferramenta suporta uma enorme lista de formatos de ficheiros e pode converter grandes quantidades de documentos sem problemas.

Além dos formatos de ficheiro tradicionais, o UPDF suporta a conversão para CSV, TXT, RTF, XML, HTML, PDF/A e muito mais. Também é capaz de converter ficheiros PDF em formatos de imagem, como PNG, JPEG, BMP, GIF e TIFF. Em resumo, o UPDF não irá decepcionar na conversão de PDFs em documentos editáveis.

OCR com tecnologia AI

A razão pela qual o UPDF é capaz de converter ficheiros PDF num documento editável quase exato é devido a um poderoso motor OCR (reconhecimento ótico de caracteres) com tecnologia IA que funciona nos bastidores. A tecnologia OCR pode tornar qualquer ficheiro PDF editável e também pesquisável num instante. É possível extrair texto de PDFs digitalizados e imagens, editá-los e tornar o documento inteiro pesquisável. Não é incrível?

Além disso, a tecnologia OCR com IA suporta até 38 idiomas, o que é incrível. No caso de ter um ficheiro PDF com uma imagem digitalizada e deseja adicionar texto à imagem, pode fazê-lo sem alterar o formato original. E se quiser fazer o oposto, ou seja, tornar um PDF não pesquisável e não editável, pode converter o PDF num documento apenas de imagem. Para este fim, o UPDF utiliza um algoritmo avançado de compressão de imagem baseado em MRC para produzir o documento com uma pegada menor, mas com alta qualidade. No entanto, tenha em mente que a tecnologia OCR com IA não está disponível em Macs baseados em Intel.

UPDF vs PDF Expert vs Adobe Acrobat

UPDF vs PDF Expert

Se se questiona sobre a qualidade do editor UPDF em comparação com a concorrência, trazemos-lhe uma comparação conclusiva entre o UPDF e PDF Expert. O PDF Expert é um editor de PDF principalmente utilizado por utilizadores Mac. Isso deve-se ao facto de o PDF Expert estar disponível apenas no macOS e no iOS, enquanto o UPDF é um editor de PDF universal que está disponível no Windows, macOS, iOS e Android.

Com uma licença do UPDF, pode editar ficheiros PDF em todas as plataformas; em comparação, mesmo se subscrever a uma licença perpétua do PDF Expert, terá de obter um plano separado para usar no iOS. O preço modesto e a universalidade das aplicações em todas as plataformas fazem do editor UPDF uma escolha melhor do que o PDF Expert.

Além disso, muitas das funcionalidades que o UPDF oferece não estão disponíveis no PDF Expert. Por exemplo, não é possível apresentar um PDF como uma apresentação de diapositivos com o PDF Expert, e não há ferramenta para adicionar linhas onduladas ou autocolantes. Além disso, o PDF Expert não suporta a conversão para muitos formatos de ficheiros de nicho, como CSV, RTF, HTML e outros. Em geral, o UPDF parece ser um melhor editor de PDFs do que o PDF Expert em todos os aspetos.

UPDF vs Adobe Acrobat

Além disso, para ter suporte de edição de PDFs em várias plataformas, é necessário subscrever o plano Adobe Acrobat Pro DC. O plano Standard DC está disponível apenas no Windows. Enquanto isso, o UPDF suporta dispositivos Windows, macOS, iOS e Android - tudo com uma única licença, independentemente de subscrever o plano anual ou lifetime (perpétuo).

Tudo se resumiu a preços, mas como mencionado acima, o destaque do UPDF é sua natureza leve. Todos nós sabemos que o software da Adobe tende a ser mais pesado com muitas ferramentas complexas que podem não ser necessárias para um uutilizador padrão. Poderá necessitar de, pelo menos, um computador de nível médio para executar o editor de PDF da Adobe, enquanto pode editar seus ficheiros PDF sem esforço com o UPDF em qualquer máquina.

Além disso, apesar do alto preço, a Adobe removeu algumas das características cruciais do produto Standard DC. É obrigatório inscrever-se no plano Pro DC para aceder a esses recursos, prontamente disponíveis no UPDF.

Em resumo, a partir do ponto de vista do preço, o UPDF é uma solução acessível para edição de PDFs.

UPDF: Pros e Contras

Pros Contras Leve e fácil de usar As aplicações móveis têm menos funcionalidades que as versões para desktop. Disponível em todas as plataformas populares Inclui todas as ferramentas essenciais de edição de PDF Anotar e partilhar PDF para colaboração Excelente motor OCR com inteligência artificial Converter para uma variedade de formatos de ficheiros Preços acessíveis

UPDF: Preços e suporte de plataforma

O UPDF é desenvolvido ativamente e recebe atualizações semanais para corrigir bugs e melhorar a experiência. O suporte ao cliente também é um dos melhores do setor. Graças ao excelente atendimento ao cliente, um dos clientes afirma: "É ótimo trabalhar com um programador de aplicativos tão responsivo. Certamente faz-me sentir que é um parceiro de negócios fiável com quem estou feliz em trabalhar."

Quanto ao suporte de plataforma, o UPDF está disponível desde o Windows 7 ou posterior, macOS 10.14.6 ou posterior, iOS 14 ou posterior e Android 5.0 ou posterior.

Poderá descarregar o editor UPDF agora mesmo e ainda poderá encontrar um teste gratuito. Sob o teste gratuito, pode editar um ficheiro PDF por dia e converter 5 ficheiro PDF por dia. Quanto ao plano premium, a empresa oferece atualmente um desconto de 70% no UPDF e ainda oferece uma licença vitalícia da ferramenta de remoção de palavras-passe de PDF aJoysoft PDF Password Remover e 10 GB de armazenamento em nuvem gratuitamente. Poderá obter o plano anual por apenas 20€ e o plano Lifetime, para sempre, por cerca de 30€.

Faça o download para testar gratuitamente o UPDF (e ainda obtém desconto exclusivo de 70% e mais ofertas)