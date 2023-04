Carros elétricos vão começar a ser produzidos em Portugal em 2025

Mangualde vai ter a primeira fábrica a produzir carros elétricos em Portugal. A Stellantis estará responsável pela produção 4 modelos de elétricos para diferentes marcas já em 2025. A empresa terá também em Portugal a sua próxima fábrica de baterias.

Stellantis traz a produção de carros elétricos para Portugal

Carlos Tavares, CEO da Stellantis, anunciou que a unidade fabril de Mangualde da empresa vai começar em 2025 a produzir carros elétricos, nomeadamente, os modelos Peugeot e-Partner, Citroen e-Berlingo, Opel e-Combo e Fiat e-Doblò.

Segundo o CEO da empresa, a fábrica terá capacidade para produzir até 55 mil carros elétricos por ano, ainda que este ritmo dependa muito da evolução da procura.

Neste processo de transformação, a pensar na neutralidade carbónica, a Stellantis de Mangualde deverá nos próximos anos implementar sistemas para produção de energia mais limpa, nomeadamente com recurso a energia eólica e solar. Em 2025, o objetivo é que 80% da energia consumida seja proveniente destas fontes.

Este é um projeto apoiado ao PRR, onde serão investidos 119 milhões de euros e a instalação da nova linha de montagem para os carros elétricos irá criar mais 450 postos de trabalho. Atualmente, a empresa emprega 850 pessoas da região.

Esta decisão não foi tomada por eu ser português, mas sim numa lógica de meritocracia do grupo. Entre todas as fábricas do Grupo, Mangualde surge sempre entre o top 3 em todos os campos de avaliação

| Referiu Carlos Tavares.

A Stellantis trará também para Portugal uma fábrica de produção de baterias, no entanto, o local da sua instalação ainda não foi dado a conhecer. Segundo o site Razão Automóvel, esta decisão deverá ficar fechada "nas próximas semanas", citando as declarações do CEO que garante ainda que "uma das vantagens competitivas de Portugal é a sua produção energética, que incorpora 60% de energias renováveis e isso é um fator muito importante na escolha de uma fábrica".