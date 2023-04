IRS: Quanto tempo pode demorar o seu reembolso?

A entrega da declaração do IRS relativa aos rendimentos de 2022 começou no passado dia 1 de abril. Após a entrega, a boa notícia é que seja reembolsado, mas tal pode não acontecer. Para quem vai receber reembolso, saiba quanto tempo demora o reembolso do IRS?

Já foram entregues mais de meio milhão de declarações de IRS

São muitos os portugueses que já submeteram a sua declaração de IRS. Segundo os números mais recentes disponíveis no Portal das Fianças, já foram entregues mais de meio milhão de declarações de IRS. Face a 2022, o número de declarações recebidas é 10% inferior.

Todos os meses, cada trabalhador dependente ou pensionista desconta uma parcela do seu rendimento bruto, que resulta da aplicação de uma taxa. A taxa a aplicar depende do rendimento mensal e da situação familiar. A cada ano, o Governo define as taxas de retenção na fonte do IRS, publicando-as em Diário da República. Com a entrega da declaração do IRS, as finanças fazem um acerto de contas. Se a retenção na fonte tiver sido superior ao imposto devido, o contribuinte será reembolsado. Caso contrário, o contribuinte terá de pagar imposto adicional.

Para quem já submeteu e recebeu a informação que será reembolsado, a questão que se coloca é quando receberá o dinheiro na sua conta.

Segundo o Ministério das Finanças, os reembolsos chegarão aos contribuintes “num prazo entre duas e três semanas, após a entrega da declaração, à semelhança do que aconteceu no ano passado”. De referir que este prazo é para quem fizer IRS automático.

Para quem preenche manualmente a declaração do IRS, o prazo para receber o reembolso será de três semanas, em média.