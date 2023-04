SpaceX vai enviar rover do tamanho de um SUV para a Lua em 2026

As viagens à lua com tripulação estão a ser programadas, ainda que tudo seja uma incógnita. Apesar de muitos planos e testes em curso, ninguém quer correr riscos. Ainda assim, os projetos não param e a SpaceX assinou um acordo com a Astrolab para colocar na Lua um rover do tamanho de um SUV para a exploração lunar.

O Starship da SpaceX deverá chegar à Lua nos próximos anos... ainda que não tenha feito nenhum voo até lá. Com os olhos postos nesse futuro, a empresa de Elon Musk e a startup Astrolab assinaram um acordo para reservar lugar numa missão de carga não tripulada do Starship que poderá ser lançada em 2026.

O objetivo será colocar no solo lunar um rover inovador, que se apresenta com o tamanho de um SUV, para transporte de equipamentos, alimentos e até pessoas. O veículo Flexível de Logística e Exploração (FLEX) tem aproximadamente o tamanho de um Jeep Wrangler, tornando-o um pouco maior que o rover Perseverance da NASA em Marte. Tem também um braço robótico para auxiliar na carga e pode viajar até cerca de 25 km/h. Pode também transportar dois astronautas.

Assim que pousar na Lua, a Astrolab afirma que o FLEX se tornará no maior rover a viajar pela superfície lunar. Ao The Times, o CEO da Astrolab, Jaret Matthews, responsável pelo desenvolvimento do veículo disse que já tem clientes em espera, podendo ser essencial para ajudar na construção de uma presença humana permanente na Lua e além.

Em última análise, o nosso objetivo é ter uma frota de rovers na Lua e em Marte. Eu realmente acho que vejo esses veículos como os catalisadores da economia fora da Terra.

A verdade é que, levar novamente pessoas à Lua, com vista a Marte, continua a ser uma incógnita. Já muitos avanços foram feitos, nomeadamente com a missão Artemis da NASA, que pretende voltar a colocar homens e mulheres em solo lunar em 2024, mas há ainda um trabalho importante para garantir a segurança da tripulação e de toda a missão a ser feito.