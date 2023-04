Afinal, que dados dos utilizadores recolhe o ChatGPT?

Na Europa, a Itália já proibiu a utilização do ChatGPT devido ao não cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia. Mas, afinal, que dados recolhe o ChatGPT e como é que os trata?

O ChatGPT é um sistema de inteligência artificial que melhora com toda a informação que lhe é entregue, por isso, se um utilizador o alimenta com informações durante as conversas, essas poderão ser-lhe bastante úteis, para futuras respostas.

Na página dedicada às questões frequentes relacionadas com o ChatGPT existe uma informação desde logo importante: "Quem pode ver as minhas conversas?".

Se considerava que as suas conversas seriam privadas... então saiba que, segundo a OpenAI, as conversas são revistas para "melhorar os sistemas e garantir que o conteúdo está em conformidade com as suas políticas e requisitos de segurança".

Mas vai mais além, ao explicar claramente que as conversas são usadas para ensinar o sistema.

As suas conversas podem ser revistas pelos nossos treinadores de IA para melhorar os nossos sistemas.

Que informação pessoal é recolhida pelo ChatGPT?

Segundo a política de privacidade do OpenAI, revista a 14 de março de 2023, estas são algumas informações recolhidas pelo sistema:

Nomes

Dados de contacto

Credenciais da conta

Informação se utiliza o serviço pago

Histórico de transações

Upload de ficheiros

IP

Tipo e configurações do navegador

Data e hora de solicitações

Forma de interação com sites da OpenAI

Sistema operativo

E tipo de dispositivo

Estas informações podem ser usadas pela OpenAI para melhorar os seus serviços. No entanto, no próprio site é indicado que os dados podem ser cedidos a vendedores e provedores de serviços, podem ser usados para transferências comerciais, em casos de incumprimento da lei, a OpenAI pode ceder estas informações às autoridades.

Portanto, se preserva a sua segurança e a dos seus dados, mantenha-se, para já, afastado do ChatGPT.