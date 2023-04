Portugal vai testar sistema que bloqueia carros em casos de excesso de álcool

Conduzir alcoolizado é um enorme perigo para a sociedade. Os condutores até podem ser apanhados pelas autoridades, mas a verdade é quem muitos casos, nada os impede de continuar a conduzir. O sistema alcohol-lock poderá vir a ser implementado em Portugal e bloqueará automaticamente os carros dos condutores que soprem no balão e apresentem uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida.

O Jornal de Notícias avançou hoje que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a avaliar um sistema que deteta automaticamente o nível de álcool no sangue dos condutores. Caso esteja em infração, o sistema bloqueará o carro imediatamente, impedindo que o condutor prossiga a viagem.

O sistema é designado de alcohol-lock, que significa bloqueio de álcool numa tradução direta, e já está implementado em vários países europeus. É, por exemplo, usado em programas de reabilitação.

Uma diretiva europeia exige mesmo que os novos carros tenham uma pré-instalação de alcoolómetro, para travar o número de condutores alcoolizados nas estradas.

O sistema ainda não está em funcionamento (ou testes), mas tal possibilidade está em cima da mesa. Rui Ribeiro, presidente da ANSR disse ao jornal que o sistema é muito semelhante ao teste de balão comum, contudo, está ligado ao sistema eletrónico do carro. Caso detete excesso de álcool no sangue, o sistema bloqueia imediatamente o arranque do carro.

O sistema, no entanto, não será para todos os condutores. Segundo foi avançado, deverá ser indicado apenas por condutores reincidentes no crime ou pelos que foram apanhados pela primeira vez com uma elevada taxa de álcool.