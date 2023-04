iOS 17: Apple afinal poderá não deixar cair o iPhone 8/8 Plus e X

Com o aproximar da apresentação do iOS 17, os rumores sobre os novos aspetos, design, suporte e funcionalidades começam a encher a internet. Numa dessas informações ficamos a saber que o novo sistema operativo iria deixar de ter suporte para alguns iPhones... importantes na oferta Apple. Contudo, poderá não ser bem bem assim!

O rei não morreu... vida longa ao X

Um dos icónicos iPhones é sem dúvida o iPhone X. Marca o décimo aniversário do mais famoso dispositivo da Apple, a apresentação do Face ID, do ecrã OLED e de um design muito apreciado pela legislação de fãs da marca. Claro, o tempo joga sempre contra o hardware antigo e com o aproximar do lançamento de mais uma versão do iOS, o X (e os seus irmãos iPhone 8 e iPhone 8 Plus) estará "condenado".

Agora, há uma informação que parece contrariar os rumores anteriores, onde era afirmado que o iOS 17 deixaria de ser compatível com vários modelos, entre eles o iPhone 8, 8 Plus e iPhone X (também o iPad Pro de 9,7 e 12,9 polegadas de 1.ª geração, bem como para o iPad de 5.ª geração).

Segundo um "leaker" dito confiável, tudo indica que os iPhones compatíveis com iOS 16 também serão compatíveis com iOS 17. Isso inclui todos os dispositivos com chipsets A11, ou seja, o iPhone 8/8 Plus e o iPhone X.

Rumores vindos de uma fonte confiável

A informação contrastante vem da mesma fonte que descreveu com precisão no ano passado, a chegada da Dynamic Island aos modelos do iPhone 14 Pro antes do lançamento.

A referida fonte afirmou recentemente que os modelos do iPhone 15 Pro empregarão um novo chip de consumo ultra baixo. O mesmo que permitirá que os botões de status continuem a funcionar mesmo quando o smartphone estiver desligado ou sem bateria. Além disso, mencionou que o iOS 17 incluirá uma nova configuração de sensibilidade para estes botões, que serão liga/desliga e volume.

A confirmar-se, não seria de estranhar, já que não é a primeira vez que a Apple mantém a mesma lista de dispositivos compatíveis entre as principais versões do iOS. Já vimos como o iOS 15 é compatível com todos os dispositivos capazes de suportar o iOS 14, embora alguns dos seus recursos não estejam disponíveis para iPhones mais antigos.

No iOS 16, como vimos também, a Apple tirou suporte a alguns dispositivos antigos como iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus e iPod touch.

A menos que este boato seja corroborado por alguma outra fonte nos próximos dois meses, teremos que esperar até 5 de junho para saber se é verdade. Bem, é a data em que está prevista a realização da WWDC, onde se espera que a Apple anuncie o iOS 17.