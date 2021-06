Rumores lançam a lista de iPhones compatíveis com o iOS 15

Vem aí o iOS 15. A Apple, no próximo dia 7 deste mês, segunda-feira, irá apresentar o seu evento dedicado ao software e aos seu vasto leque de programadores. O WWDC21 será igualmente palco da apresentação dos sistemas operativos da empresa. A estrela da companhia, o iOS 15, será revelado.

Como todos os anos acontece, alguns dispositivos mais antigos perdem compatibilidade. Os rumores mostram a lista de iPhones que vão receber o novo iOS.

PUB

Quem cai aos pés do iOS 15?

A Apple anunciará o novo sistema operativo iOS 15 na WWDC 2021 no início da próxima semana. Espera-se que a próxima versão principal do iOS traga algumas melhorias importantes para as apps Safari, Mensagens e Saúde.

A empresa de Cupertino também deve lançar uma experiência redesenhada na Central de Controlo. Estas novidades poderão, como é normal, deixar alguns iPhones lentos e sem uma boa qualidade de usabilidade.

Assim, o iOS 15 provavelmente deixará de oferecer suporte a alguns destes dispositivos.

iOS 14 abriu uma exceção

Conforme é sabido, o iOS 14 foi uma atualização importante, mas a Apple não abandonou o suporte para nenhum iPhone antigo. Para iOS 15, dificilmente a empresa segurará os mesmos iPhones.

Vários rumores sugerem que a Apple vai abandonar o suporte para alguns dos seus iPhones mais antigos, ou seja, o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus.

A empresa lançou estes iPhones em 2015, então, quando o iOS 15 for lançado, estes dispositivos, a serem atualizados, receberiam atualizações durante 6 anos.

Estes dispositivos possuem um chip A9, que equipa igualmente o iPhone SE de primeira geração. Um SoC que já estará aquém das exigências do moderno iOS.

Então que iPhones terão suporte?

Abaixo está a lista que os rumores apontam como aptos a receber o iOS 15:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Mesmo que a Apple acabe por deixar cair o suporte para a série do iPhone 6s e o iPhone SE original, a empresa ainda oferecerá suporte a um grande leque de iPhones com iOS 15.

Os iPhones também continuam a ter suporte por um período extremamente longo, o que nenhum outro smartphone Android consegue ombrear.

E no que toca ao iPad?

No que toca ao iPad, espera-se que a Apple deixe de oferecer suporte ao iPad Air 2 no novo iPadOS 15.

O dispositivo é alimentado por um chip A8X e foi lançado em 2014, seguramente já não terá condições de receber o mais moderno sistema operativo para tablets.