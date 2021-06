Estudo revela que demasiadas turbinas eólicas diminuem a potência do vento

Pelo mundo inteiro, energia eólica converte a energia do vento em energia elétrica. A ser cada vez mais utilizada, surge agora um novo estudo que revela que se um parque possuir demasiadas turbinas, a potência do vento poderá ser posta em causa.

Assim, a produção de energia das centrais eólicas pode ser reduzida de 20 a 25%.

Produção nas turbinas eólicas reduzida de 20 a 25%

Uma equipa liderada por Naveed Akhtar, do Helmholtz Center Hereon, descobriu que a velocidade do vento nas centrais eólicas, a jusante, são significativamente abrandadas pela proximidade a que as turbinas eólicas estão instaladas. O novo estudo revela que este efeito de paragem resulta em padrões de vento baixo em larga escala percetíveis em velocidades médias de vento.

Assim, os investigadores perceberam que a produção das centrais eólicas vizinhas pode ser reduzida de 20 a 25%.

Recorrendo ao modelo informático COSMO-CLM, que também é utilizado pelos serviços meteorológicos, a equipa de Akhtar calcularam a velocidade do vento do Mar do Norte para o período de 2008 a 2017. Aí, cobriram uma panóplia de condições meteorológicas diferentes.

Os resultados mostram claramente que vamos enfrentar um padrão em grande escala de velocidade reduzida do vento, que mostra maiores extensões durante condições meteorológicas estáveis, tipicamente o caso em março e abril. Em tempos de tempestade, por outro lado – especialmente em novembro e dezembro – a atmosfera é tão diversificada que os efeitos de esteira do parque eólico são relativamente pequenos.

Escreveram os investigadores num comunicado de imprensa.

Futuras obras devem atentar neste estudo

De forma a confirmar os resultados e legitimar as conclusões, a equipa comparou ainda as simulações com medições de vento de 2008 a 2017, a partir de duas plataformas de investigação no Mar do Norte.

Os modelos convencionais de corrente para a análise de parques eólicos têm uma resolução espacial muito alta, mas apenas olham para o parque eólico durante um curto período de tempo. Além disso, estes não podem ser utilizados para determinar como um parque eólico altera a corrente de ar sobre uma grande área.

Explicou Akhtar.

Portanto, os investigadores concluíram que havia um motivo de preocupação caso construíssem turbinas eólicas demasiado próximas umas das outras. Além disso, alertam os futuros engenheiros para que tenham este aspeto em atenção aquando a construção de novas centrais.