Telescópio James Webb tira foto impressionante de Úrano

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) captou uma nova imagem de Úrano, oferecendo uma visão rara dos anéis gelados ao redor do sétimo planeta a partir do Sol. Veja o vídeo com algum detalhe.

O telescópio Espacial James Webb já provou que o que sabemos do Universo é quase nada, e muito do que achamos que sabemos, pode estar errado. Contudo, mais que isso, esta máquina humana está a mostrar-nos a nossa vizinhança cósmica de uma forma que nunca a vimos.

A foto, divulgada ontem pela Agência Espacial Europeia (ESA), oferece uma das imagens mais nítidas dos anéis de Úrano até agora.

Úrano tem 13 anéis conhecidos e 11 deles são visíveis nesta imagem. Alguns destes anéis são tão brilhantes com o Webb que, quando estão próximos, parecem se fundir num anel maior.

Twittou a ESA.

O JWST fotografou recorrendo aos seus sensores infravermelhos, que podem captar luz adicional dos confins do espaço.

Nos comprimentos de onda infravermelhos, e com a maior sensibilidade do Webb, vemos mais detalhes, onde é mostrado como a atmosfera de Úrano realmente é dinâmica.

Explicou a ESA.

Anteriormente, os anéis mais fracos do planeta eram fotografados apenas pelo Keck Observatory, no Havai e pela Voyager 2, que voou por Úrano em 1986. Na época, a Voyager tirou fotos do planeta, mostrando que era uma esfera uniforme azul ciano devido à sua atmosfera pesada de metano.

O JWST, por outro lado, pode observar algumas das diferenças na atmosfera de Úrano.

No lado direito do planeta há uma área de brilho no polo voltado para o Sol, conhecida como calota polar. Esta calota polar é exclusiva de Úrano – parece aparecer quando o polo entra na luz solar direta no verão e desaparece no outono.

Disse a agência espacial europeia.

O telescópio espacial também “revelou um aspeto surpreendente da calota polar: um brilho aprimorado subtil no centro da calota”, que outros telescópios nunca conseguiram detetar.

Enquanto isso, a imagem também mostra duas nuvens brilhantes, uma na borda da calota polar e outra na borda do planeta. A ESA diz que ambas resultam de grandes tempestades a ocorrer no momento.

Conforme podemos ver na imagem em cima, ao fazer a observação, o JWST captou Úrano ao lado de seis das luas em órbita do planeta. No total, o planeta tem 27 luas conhecidas, mas a maioria é muito pequena e fraca para ser observada.