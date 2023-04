Meio ano depois, e FIFA 23 continua a bombar

Sensivelmente meio ano após o seu lançamento e a EA Sports continua a apostar em novos conteúdos para FIFA 23. E recentemente foram revelados novos... venham ver!

Apesar de já estarmos bem entrados nas principais competições mundiais, FIFA 23 continua a ser o "jogo bonito" da EA Sports e, como tal, continua a gozar de especial atenção da equipa.

E a comprovar isso, surgem agora novidades que demonstram a força que o jogo ainda possui e que faz com que a sua gigantesca legião de fãs, regresse, dia após dia, ao jogo.

Equipa 2 do Aniversário de FUT

O Aniversário FUT continua esta semana com o lançamento da Equipa 2 do Aniversário FUT a 31 de Março.

Podem ver de seguida, a equipa 2 do Aniversário FUT, que inclui:

Stephan El Shaarawy - Itália - Roma

Timo Werner - Alemanha– RB Leipzig

Vinícius Jr. - Brasil - Real Madrid

Antony - Brasil - Manchester United

Bruno Guimarães - Brasil - Newcastle United

Alex Telles - Brasil - Sevilla

Mats Hummels - Alemanha - Borussia Dortmund

Simon Kjær - Dinamarca - AC Milan

De relembrar que a equipa 1, apresentava jogadores como Rui Costa, Puzkas, Koeman ou Lothar Matthaus.

Podem descobrir mais sobre o Bureau of Independent Revelry and Gatherings For Ultimate Team, e o Aniversário FUT, aqui.

Novos Retro Kits para FIFA 23

Entretanto, a EA Sports revelou também, os novos Retro Kits para FIFA 23.

Tratam-se de novos retro Kits lançados com o objetivo de permitir aos fãs, uma celebração ainda mais rica da história dos seus clubes favoritos em FIFA 23.

Desde os kits do Manchester City de 1969-1970, usados pelo primeiro clube a ganhar uma Taça UEFA e uma Taça nacional na mesma época, ao kit de 1975-1976 usado pelo Borussia Dortmund durante a sua primeira promoção à Bundesliga, estes kits são icónicos e permitem aos adeptos reviver a história do futebol mundial. Os kits estão disponíveis no jogo a partir de hoje, 30 de março.

Abaixo, está a lista de todos os Retro Kits que serão adicionados ao FIFA 23: