Apple lança iOS 16.4.1 para corrigir alguns problemas da última semana

A Apple lançou há pouco mais de uma semana o iOS 16.4. As novidades foram muitas, entre elas uma que diz respeito a Portugal, a chegada do SOS Emergência via Satélite que já explicamos aqui. Contudo, com esta versão alguns problemas também foram notados e hoje a empresa de Cupertino traz uma nova versão para corrigir. Instale o iOS 16.4.1.

Depois da Apple ter já iniciado o desenvolvimento do iOS 16.5, com a beta 1 já nas mãos dos programadores, veiculou-se que estaria já a preparar o iOS 16.4.1 para corrigir pequenos bugs que saíram na versão anterior.

Assim, hoje a empresa deixou as seguintes notas de lançamento:

Esta atualização contém correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPhone, incluindo: O emoji de mãos a empurrar não mostra diferentes tons de pele.

Em alguns casos, Siri não responde.

Portanto, espera-se que estes e eventualmente outros bugs, como foi o caso da app Meteorologia, estejam já sem erros de funcionamento.

O que há de novo no iOS 16.4?

21 novos emoji, incluindo animais, gestos e objetos, agora disponíveis no teclado de emoji.

Notificações para aplicações web adicionadas ao ecrã principal.

O isolamento de voz para chamadas da rede móvel dá prioridade à sua voz e bloqueia o ruído ambiente à sua volta.

O álbum Duplicados na aplicação Fotografias suporta agora a deteção de fotografias e vídeos duplicados numa fototeca partilhada em iCloud.

Suporte do VoiceOver para mapas na aplicação Meteorologia.

Definição de acessibilidade para esbater automaticamente um vídeo quando são detetadas luzes intermitentes.

Resolução de um problema que poderia impedir a apresentação, no dispositivo dos pais, dos pedidos de Pedir para comprar feitos por crianças.

Resolução de problemas que poderiam fazer com que termostatos compatíveis com Matter ficassem sem resposta ao serem emparelhados com a aplicação Casa.

Otimização da funcionalidade de deteção de acidente nos modelos de iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

