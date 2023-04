E Porque Hoje é Sexta

Um professor estava a almoçar na cantina da escola, quando um aluno se sentou na frente dele.

O professor disse-lhe:

- Um pássaro e um porco, nunca comem juntos!

- Está bem, então eu saio daqui a voar - respondeu o estudante.

O professor ficou verde de raiva, e decidiu dar-lhe um zero no teste feito na semana seguinte, mas o estudante reclamou e disse que respondeu com exatidão a todas as perguntas.

Então o professor sem margem... resolveu colocar-lhe o seguinte problema:

- Tu vais na rua e encontras dois sacos. Um contém muito dinheiro, e o outro inteligência. Qual é que tu escolhes?

- Escolho o que está cheio de dinheiro - responde o estudante.

- Pois eu, no teu lugar, teria escolhido a inteligência!

- As pessoas escolhem sempre aquilo que não têm - respondeu o estudante.

O professor, a espumar de raiva, escreveu na cópia "IMBECIL".

O estudante levou a cópia e foi sentar-se, mas voltou pouco depois.

- Professor, o senhor assinou, mas esqueceu-se de me marcar a nota!