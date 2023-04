API gratuita do Twitter foi desligada. Muitos serviços já foram afetados

Ainda que não tenha sido propriamente uma surpresa, o fim da disponibilidade da API do Twitter está a trazer problemas algumas apps e sites, mesmo para aqueles programadores que querem pagar para lhe continuar a aceder.

O Twitter desligou finalmente a sua API gratuita e, tal como era previsto, muitas apps e sites estão a deixar de funcionar. A empresa já tinha avisado anteriormente que cortaria o acesso no início de fevereiro, e acabou por atrasar a decisão, sem esclarecer propriamente quando é que tal iria acontecer.

Depois de anunciar os seus novos níveis de API pagos na semana passada, a empresa parece ter começado a desligar-se dos programadores que dependem das suas ferramentas de desenvolvimento gratuitas.

Nos últimos dias, vários programadores de apps e de outros serviços relataram que a API do Twitter já não está mais a funcionar. O Mashable revelou que tal deverá ter começado a acontecer na manhã de terça-feira, embora muitos developers ainda estejam a tentar entender o que está a acontecer, já que o Twitter não terá feito nenhuma comunicação relativa às mudanças.

O fim da API gratuita do Twitter acontece depois da empresa ter mudado abruptamente as suas regras com o objetivo de banir serviços de terceiros do Twitter como parte de uma reformulação maior da sua estratégia de programadores. No entanto, estes representam uma parte muito pequena de todos os que recorriam à API do Twitter, nomeadamente outros programadores, investigadores, criadores de bots, entre outros.

Aqui, entram, por exemplo, as apps e sites que recorriam à API do Twitter para permitir a partilha de conteúdo de e para o Twitter e que agora têm tal funcionalidade a falhar. O WordPress informou na terça-feira que não era mais capaz de aceder à API, tornando os seus sites incapazes de partilhar publicações automaticamente no Twitter, problema que terá, no entanto, sido já resolvido.

Também o Echobox, um serviço que permite aos editores partilhar conteúdo no Twitter, disse na quarta-feira que foi desligado da API do Twitter "sem aviso prévio". A empresa disse que encontrou uma solução alternativa, mas sem qualquer intervenção do Twitter. O Flipboard, que recentemente começou a mudar o seu foco para o Mastodon, também alertou que qualquer pessoa que usasse o Flipboard para visualizar feeds do Twitter teria em breve o recurso desativado.