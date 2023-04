Maratona da Europa – Aveiro 2023: Temos 15 vouchers para oferecer

No Pplware temos para oferecer 5 inscrições para a Maratona da Europa - Aveiro 2023 e, para se habilitar, terá apenas que comentar o artigo com a seguinte frase:

Eu quero correr com o Pplware na Maratona da Europa - Aveiro 2023.

Os vouchers podem ser utilizados para qualquer uma das modalidades. As inscrições no passatempo terminam a 13 de abril e os vouchers serão entregues via e-mail no dia 14 de abril. Os vencedores serão selecionados de forma aleatória.