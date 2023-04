OnePlus lança novo smartphone Nord CE 3 Lite 5G por 329 €

A OnePlus continua a apostar na sua linha de smartphones mais acessível e acaba de anunciar um novo modelo Nord. O OnePlus Nord CE 3 Lite 5G vem com Android 13 e câmara de 108 MP... mas não vem só! Os OnePlus Nord Buds 2 são os earbuds que oferecem cancelamento ativo de ruído.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

O novo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G foi apresentado em preto e verde lima, com linha direitas e um peso de apenas 195g, com uma bateira de 5000mAh. Esta bateria carrega a 67W com tecnologia SUPERVOOC.

O processador é um Snapdragon 695 5G e está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Tem também a versão 13 do Android e a interface personalizada OxygenOS.

O ecrã é de 6,72" com resolução de 2400 x 1080 píxeis e taxa de atualização de 120Hz, com suporte para Eye comfort e Dark mode.

Ao nível das câmaras, a principal tem um sensor Samsung S5KHM6SX03 de 108 MP com abertura f/1.7, a câmara para auxiliar no efeito de profundidade tem 2 MP e há ainda uma terceira câmara macro de 2 MP. Permite fazer Zoom até 6 vezes e vídeo a 1080p a 30fps. A câmara frontal é de 16 MP e tem abertura de f/2.4.

O OnePlus Nord CE 3 Lite 5G oferece sensor de impressões digitais na lateral, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, Bluetooth 5.1, tem suporte para cartão microSD até 1TB e jack de áudio de 3,5mm.

Especificações OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Dimensões e Peso 165,5 x 76 x 8,33mm 195g Ecrã 6,72 " 120 Hz LCD Armazenamento 8 + 128/256 GB UFS 2.2 Processador Qualcomm Snapdragon 695 5G Câmara traseria 108 MP 2 MP macro 2 MP profundidade Câmara frontal 16 MP Bateria 5.000mAh 67W SuperVOOC Sistema Operativo Android 13 Conectividade 5G SA/NSA Bluetooth 5.1 LE GPS, BDS, Glonass, Galileo, QZSS Sensor Impressões digitais na lateral Preço 329 euros

OnePlus Nord Buds 2

Os OnePlus Nord Buds 2 são também uma nova opção a chega ao segmento dos earbuds que apresentam cancelamento ativo de ruído até 25 dB. Os drivers são de 12,4mm com um diafragma maior com revestimento em titânio.

Segundo a OnePlus, o novo algoritmo BassWaveTM aprimora dinamicamente o som para uma experiência de audição equilibrada com graves mais profundos e vocais nítidos e claros para mantê-lo dançando no ritmo.

Com o modo Transparência o utilizador ficará mais seguro, atento e envolvido com o mundo ao seu redor. Há uma app dedicada e autonomia pode ir até às 7horas de reprodução contínua, ou às 36 horas com recurso à caixa de carregamento. O seu preço é de 69€.