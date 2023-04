ANACOM: NOS, MEO e Vodafone podem reduzir preços

Para os mais atentos à fatura de telecomunicações, certamente que já repararam que a mesma subiu. Cadete de Matos, presidente da ANACOM, espera que a entrada de mais um operador no mercado obrigue a Nos, a Meo e a Vodafone a baixarem os preços.

ANACOM acredita existir “condição para haver uma redução dos preços

De acordo com o Publico, o presidente da Anacom, Cadete de Matos, acredita existir “condição para haver uma redução dos preços [praticados pelas empresas de telecomunicações] em Portugal”.

Com a entrada de mais um operado no mercado, a Nos, a Meo e a Vodafone serão certamente "obrigadas" a baixarem os preços. Cadete de Matos não entende a subida dos preços, na ordem dos 8% em fevereiro e março, pelas empresas de telecomunicações. De relembrar que as empresas alegam a subida dos custos energéticos e das matérias-primas necessárias para o desenvolvimento das redes.

O presidente da ANACOM espera que os valores sigam “a trajetória descendente que houve noutros países” com o surgimento das ofertas da romena Digi e da Nowo, defendendo a existência de “um incentivo concorrencial”.

De acordo com a publicação do Publico, Cadete de Matos que “a única razão pela qual os preços em Portugal ainda são mais elevados é porque de facto não tem havido um incentivo concorrencial”. Por fim, Cadete de Matos denuncia outra “situação em particular que tem sido muito grave e que aumentou no último ano”, que são as “fidelizações abusivas”.

João Cadete Matos qualificou ainda como inaceitável o número de queixas que foram apresentadas no ano passado contra as empresas de telecomunicações.