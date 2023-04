Estudantes de universidades de topo admitem ter usado o ChatGPT para trabalhos

Já tínhamos visto por aqui que o ChatGPT pode ser um bom aliado dos estudantes e dos profissionais de várias áreas. Mais uma vez, há casos a corroborá-lo: estudantes de uma das melhores universidades do Reino Unido admitiram ter usado o chatbot em trabalhos.

Estudantes da Cardiff University, no Reino Unido, admitiram ter escrito ensaios com a ajuda do sistema de Inteligência Artificial (IA). Mais do que isso, disseram ter recebido muito boas notas pelo trabalho desempenhado.

Segundo a BBC, que apelidou, ficticiamente, um dos estudantes de Tom, este escreveu dois ensaios, em janeiro, um com a ajuda do ChatGPT e outro sem a mão do sistema de IA. No momento de receber as notas, percebeu que a melhor nota que alguma vez teve na universidade foi conseguida com o auxílio do chatbot.

Eu não copiei tudo palavra por palavra, mas faria perguntas que me dessem acesso à informação muito mais rápido do que o habitual.

Disse o estudante, revelando que, provavelmente, continuará a utilizar o ChatGPT para planeamento e enquadramento dos ensaios.

Por sua vez, um outro estudante apelidado de John admitiu ter recorrido ao ChatGPT "bastantes vezes" e que, provavelmente, continuará a fazê-lo enquanto puder. Conforme partilhou, utiliza-o para resumir conceitos e comparar conteúdos.

Ambos os estudantes asseguraram não utilizar o ChatGPT para escrever os trabalhos, completamente, mas antes para os afinar e adaptar.

Um pedido recente feito pela Freedom of Information à Cardiff University descobriu que, durante o período de avaliações, que decorreu em janeiro de 2023, o ChatGPT foi acedido 14.443 vezes, através da rede da Universidade. Aparentemente, no mês transato não foram registadas quaisquer visitas.

Apesar do aumento de visitas durante o período de avaliação de janeiro, a universidade acredita que não há nada que sugira que as essas tenham sido para fins ilegítimos. Afinal, a instituição explicou que a maioria delas foi identificada como proveniente da rede de investigação interna, pois a School of Computer Science and Informatics, por exemplo, tem um interesse académica no chattbot.

Perante isto e tendo em conta a permanência do ChatGPT nas vidas dos estudantes, a Cardiff University anunciou que está a rever as suas políticas e que, em breve, vai emitir novas orientações.

Embora não especificamente referido, o uso indevido de IA será coberto pela nossa política de integridade académica existente. Estamos conscientes do impacto potencial dos programas de IA, como o ChatGPT, nas nossas avaliações e trabalhos de curso. A manutenção da integridade académica é a nossa principal prioridade e desencorajamos ativamente qualquer aluno da má conduta académica nas suas muitas formas.

Clarificou um porta-voz da Cardiff University.