E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Analisámos o Huawei P50 Pro e o portátil HP ENVY x360, falámos do lançamento dos novos smartphones Poco, de vários avanços na ciência, e muito mais.

A guerra que aconteceu há quase 80 anos, ainda está muito presente na nossa vida. As aulas de história, os filmes, documentários e séries trazem-nos pormenores de um terror vivido no mundo até 1945 e que hoje é de novo ameaça no mundo, mesmo sem sabermos o impacto que isso terá no futuro das sociedades. A palavra proibida foi usada, a ameaça nuclear volta a atemorizar o planeta!

Em agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas nucleares e mataram, pelo menos 129 mil pessoas, além de todos os efeitos devastadores para a saúde de outros tantos milhares provocados pelas radiações. E o que poderia acontecer, nos dias de hoje, sob uma ameaça de guerra nuclear?

A Xiaomi anunciou os novos smartphones da sua submarca POCO, no arranque do MWC Barcelona 2022, que estará a decorrer entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março.

Os novos POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro serão colocados à venda dentro de poucos dias com preços de lançamento a partir dos 269 € e 199 €, respetivamente.

Estamos em época aberta de novos lançamentos de smartphones e a TCL deu a conhecer agora um novo modelo de baixo custo. O TCL 30 SE vem equipado com bateria de 5000 mAh, câmara tripla com sensor de 30 MP e tem um grande ecrã de 6,57".

Venha descobrir mais alguns pormenores deste novo smartphone Android.

As câmaras de ação permitem-nos captar momentos únicos, nas situações mais improváveis e radicais, onde uma câmara comum não pode chegar. Existem marcas que se destacam neste segmento, e a Insta360 já mostrou as suas capacidades com alguns modelos lançados no passado. Agora a marca tem disponível aquela que será uma das mais pequenas câmaras de ação de sempre com funcionalidades e possibilidades de utilização muito interessantes.

Venha conhecer a Insta360 GO 2.

Por muito que nos possa custar perceber, por trás deste tipo de guerras que vivenciamos está o poder e controlo da energia. Isto porque ela é escassa, cara e finita. Pelo menos aquela que mais usamos e que aquece as casas ou permite que as empresas laborem. Mas... e se existisse eletricidade ilimitada e barata?

Uma empresa do MIT quer transformar centrais térmicas em infinitas centrais de energia verde utilizando o magma da Terra como fonte de calor em qualquer parte do globo.

Hoje em dia, muitas pessoas necessitam de um computador flexível para poder responder a qualquer situação. O portátil ENVY x360 da HP, no nosso caso, o de 13 polegadas, pode ser uma opção devido à sua capacidade de se adaptar às suas necessidades - podendo girar o seu ecrã a 360º.

Depois de alguns dias com esta máquina em mãos, deixamos a nossa detalhada análise.

Presente no MWC, a OPPO tem estado a apostar em apresentar algumas novidades de peso. Depois de conhecermos o novo Find X5 Pro e outros elementos desta família, é hora de ser revelada outra tecnologia associada ao carregamento.

Ainda está em testes e demorará algum tempo a chegar ao mercado, mas o SuperVOOC de 240W promete carregar um smartphone em apenas 9 minutos, sem qualquer prejuízo para a bateria do equipamento.

Não estaremos muito longe de usar um "médico pessoal" no pulso. Isto é, com o avançar da tecnologia, os smartwatches poderão constantemente avaliar a nossa saúde e dar alertas, sugestões e informações sobre o nosso corpo, os sinais vitais e o bem-estar. A monitorização da diabetes é um desses objetivos e há já um protótipo de smartwatch que consegue uma taxa de precisão a rondar os 84% na deteção dos níveis de glicose no sangue.

Várias marcas, como a Apple, Samsung, Huawei ou Garmin, lideram a oferta de tecnologias que além da parte do exercício também se focam na área da saúde. Este pode ser um trunfo importantíssimo!

É um dos jogos incontornáveis deste arranque de 2022. Horizon Forbidden West, desenvolvido pela Guerrilla Games, continua a história de Aloy (heroína do original Horizon Zero Dawn) na sua demanda pela salvação de uma Terra futurista que se encaminha para a extinção.

Desta feita, com novas máquinas, novos adversários e muitas outras novidades, Aloy parte para o Ocidente Proibido onde vai encontrar um "mundo novo".

Nós já nos enveredámos pelo Ocidente Proibido.

Um dos trunfos dos aviões modernos é o seu consumo de combustível. Isto é, aquele avião com menor consumo de combustível pode esperar um sucesso de vendas. Em grosso modo, este foi um dos trunfos da Airbus sobre a Boeing, aquando da apresentação da família A320. No entanto, as novidades não estagnam e foi anunciado o desenvolvimento de uma película inspirada na pele de tubarão que reduz bastante o consumo de combustível das aeronaves.

A aplicação deste material irá poupar toneladas de combustível e de emissões de CO2 por ano.

Todos procuram a energia infinita, o consumo sem emissões poluentes e um equilíbrio sustentável. Este é um dos objetivos da empresa mineira australiana Fortescue, que iniciou investimentos multimilionários em iniciativas de descarbonização nos próximos anos. A Fortescue quer utilizar a tecnologia de baterias da Williams Advanced Engineering (WAE) - empresa que adquiriu -, nos comboios de mercadorias, camiões, entre outros veículos.

Foi na fusão destas empresas e nos projetos conjuntos que nasceu a ideia de criar o Infinity, um comboio com baterias que se carregam autonomamente com recurso à gravidade.

A Huawei há muito que estabeleceu padrões elevados no segmento da fotografia nos seus dispositivos móveis. Além do desempenho de excelência, são as câmaras fotográficas que fazem destes smartphones máquinas únicas no mercado.

O Huawei P50 Pro chegou há pouco tempo ao mercado nacional e hoje mostramos-lhe os principais atributos no campo da fotografia.

No passado dia 3 de fevereiro de 2022, o SpaceX lançou 49 satélites como parte do projeto de internet Starlink. Contudo, uns dias mais tarde, a maioria destes satélites arderam na atmosfera. A causa deste fracasso de mais de 50 milhões de dólares foi uma tempestade geomagnética causada pelo Sol.

A empresa esclareceu que os satélites foram significativamente afetados por uma tempestade geomagnética. Mas é assim fácil estas tempestades destruírem os equipamentos?