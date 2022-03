Huawei pode iniciar a sua produção de memórias Flash NAND no 2º semestre de 2022

Depois das severas sanções que os Estados Unidos aplicaram à Huawei, e a outras empresas chinesas, a marca tem tentado redescobrir-se consoante as possibilidades de forma a erguer-se novamente para conquistar o terreno perdido no mercado tecnológico.

Assim, segundo as mais recentes informações, a Huawei poderá iniciar a sua produção de memórias Flash NAND já no 2º semestre deste ano.

Huawei pode estar prestes a produzir memórias Flash NAND

Completamente barrada de negociar e atuar com empresas com ligação aos Estados Unidos da América, a Huawei teve que arranjar forma de contornar a situação para não perder totalmente o comboio do crescimento tecnológico. Como tal, para além do seu próprio sistema operativo móvel, loja de aplicações, entre outras decisões, agora parece que a gigante chinesa se vai também virar para outros segmentos de hardware.

Assim, a marca chinesa está a preparar uma nova estratégia para lidar com a crise no setor dos semicondutores. E tal como relatam algumas fontes, a fabricante estará a definir um plano para avançar com a sua própria produção de memórias Flash NAND.

Para o efeito, a marca de Ren Zhengfei está a comprar alguns lotes de wafers de memórias NAND, de forma a garantir a autonomia do seu fornecimento depois das sanções dos EUA. Além disso, várias fábricas foram construídas para que, segundo os detalhes revelados, a produção em massa das memórias Flash NAND comece em meados do segundo semestre de 2022.

As informações mostram que a Huawei conseguiu os wafers através da Changjiang Storage, uma empresa chinesa subsidiada pela estatal Tsinghua Unigroup. Para já ainda não há dados sobre o tipo de memórias que a marca pretende produzir, mas o dedo é apontado aos chips 3D NAND.

Por outro lado, existem já alguns indícios da recuperação da Huawei pois ainda nesta quinta-feira (3), a empresa revelou que a sua loja de aplicações, App Gallery, já conta com mais de 580 milhões de utilizadores ativos.

Também o mercado dos chips de memória Flash NAND enfrentam problemas no que respeita ao stock, devido ao desequilíbrio entre a oferta e a procura. Esta situação foi fortemente impulsionada pela pandemia da COVID-19, mas o conflito entre a Rússia e a Ucrânia também poderá causar algum impacto significativo.