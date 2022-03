Protótipo de smartwatch com monitorização não invasiva da diabetes tem 84% de precisão

Não estaremos muito longe de usar um "médico pessoal" no pulso. Isto é, com o avançar da tecnologia, os smartwatches poderão constantemente avaliar a nossa saúde e dar alertas, sugestões e informações sobre o nosso corpo, os sinais vitais e o bem-estar. A monitorização da diabetes é um desses objetivos e há já um protótipo de smartwatch que consegue uma taxa de precisão a rondar os 84% na deteção dos níveis de glicose no sangue.

Várias marcas, como a Apple, Samsung, Huawei ou Garmin, lideram a oferta de tecnologias que além da parte do exercício também se focam na área da saúde. Este pode ser um trunfo importantíssimo!

E se um dia fosse possível monitorizar a diabetes no seu smartwatch?

Temos vindo a falar nos últimos anos que um dos desejos dos utilizadores do Apple Watch (assim como de outros smartwatches) é terem tecnologia de monitorização dos níveis de glicose no sangue. Isto porque um dos maiores desafios das pessoas com diabetes é medir regularmente os seus níveis de açúcar no sangue.

Além disso, apesar dos avanços (e são significativos), a tecnologia deverá libertar estes utilizadores da dor e perturbação que os testes de glicose no sangue, que recorrem à picada no dedo, causam. É por isso que há tanta promessa e esperança de que a monitorização não invasiva da glicose está mesmo ao virar da esquina.

Vigiar a diabetes a partir do seu relógio

Recentemente, os investigadores desenvolveram e testaram um novo protótipo de smartwatch que pode ajudar na medição não invasiva dos níveis de glicose no sangue. Esta investigação foi publicada na secção Microssistemas e Nano-engenharia da revista Nature.

Segundo a informação, o smartwatch tem esta ação não-invasiva através da utilização de um adesivo de sensor eletroquímico flexível revestido com Nafion fixado na bracelete do relógio para obter o fluido intersticial (ISF) transdermalmente no pulso.

Isto permite uma monitorização contínua não invasiva da glicose no sangue, o que significa que não é necessária uma gota de sangue para efetuar uma medição.

Mais de 84% de sucesso num protótipo

Neste estudo, os participantes podiam ver os seus níveis de glicemia em tempo real no ecrã LED do relógio ou verificar estes níveis usando o seu smartphone (que estava emparelhado com o smartwatch). Com 23 voluntários, o relógio demonstrou 84,34% de exatidão clínica na análise da grelha de erro Clarke (zonas A + B).

Existe uma correlação fiável entre os níveis de glicose no sangue e os níveis de glicose ISF, razão pela qual os níveis de glicose ISF estão a ser utilizados como fonte de biomarcadores. Os monitores de glicose baseados em ISF desenvolvidos nos últimos anos provaram ser fiáveis e precisos em estudos de investigação.

O adesivo sensor de glicose flexível utilizado no estudo foi fabricado numa película de 100 μm de poli-imida espessa (PI) com tecnologia MEMS. Este adesivo fixa-se, como já referimos, na bracelete dos smartwatches e, em contacto com a pele, fixa-se ao pulso do utilizador.

A película contém dois sensores de glicose. Cada um tem um elétrodo de trabalho, um elétrodo de referência e um contra-electrodo.

Cada sensor é também rodeado por um par de elétrodos de extração para a extração não invasiva de ISF da pele. Os biomarcadores são obtidos transdermalmente através de iontoforese inversa.

Após a aplicação de uma corrente elétrica através dos elétrodos de extração, pequenos iões de tamanho molecular na ISF sob a superfície da pele eletromigram em direção ao elétrodo de polaridade oposta.

Uma vez que a pele em pH fisiológico é carregada negativamente e assim permselectiva a iões positivos, um fluxo de solvente eletroosmótico é induzido pelos catiões (por exemplo, Na+, K+) e transporta espécies de soluto, incluindo moléculas neutras e especialmente polares, tais como glicose e lactato, para o cátodo. A glicose extraída é então detetada pelo sensor próximo.

Um ciclo de medição dura um total de 17 minutos, ou seja, o nível de glicose no sangue do utilizador pode ser medido 4 vezes aproximadamente a cada 1 h.

Adaptar a tecnologia ao dia a dia do utilizador

Os testes também têm em conta vários fatores, resultantes da utilização quotidiana. Assim foram testados cenários para inexatidões do relógio devido ao movimento do pulso e do braço. Os investigadores realizaram mais experiências para verificar se os movimentos do corpo não causaram resultados de teste incorretos.

Um voluntário não diabético usou um relógio detetor de glicose em cada pulso. Durante o teste, o braço esquerdo do sujeito permaneceu imóvel, e o braço direito fez movimentos constantes (por exemplo, oscilações do braço, flexões do braço, movimentos do pulso).

Durante a experiência de 2 horas, a equipa do estudo efetuou seis medições por cada relógio e 6 resultados do teste de glicemia com dedo e comparou estes resultados. Os investigadores perceberam que o movimento do corpo não interferia negativamente com a precisão.

O trunfo sem dúvida que é monitorizar a glicose no sangue através de um processo não invasivo. Depois, com esses dados, construir perfis para o utilizador ter todo o controlo na informação. Como resultado, a informação poderá alertar o utilizador que poderá levar uma vida com muito mais qualidade.

Com empresas como a Rockley Photonics (fornecedor Apple) e outras a trabalhar em tecnologias avançadas, não falta muito para que possamos ver um smartwatch comercialmente viável que possa ajudar as pessoas com diabetes a cuidarem facilmente de si próprias.