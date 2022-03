Nas últimas semanas as aplicações de monitorização de voos ganharam uma grande expressão. Estes serviços servem, em certa medida, para observar as consequências da guerra que se vive na Europa numa outra perspetiva.

Por esse motivo elencámos algumas das melhores aplicações móveis para Android e iOS para que o seu smartphone possa ser transformado numa verdadeira base de controlo de tráfego aéreo.

Flightradar24 Flight Tracker

O serviço Flightradar24 permite ver, em tempo real, o mapa aéreo a nível mundial e, inclusivamente, acompanhar a viagem de determinado voo.

Pode ser usado via browser, mas também existem apps para Mac OS, iOS e Android.

RadarBox - Rastreador de voos

Além de rastreamento de voos, o website e apps apresentam informações de chegada e partida e dados históricos de voo. Os dados são agregados a partir de 14 fontes diferentes, tais como ADS-B em terra e via satélite, FAA SWIM, EUROCONTROL, MLAT, FLIFO, ACARS/Datalink e ADS-C.

Uma grande rede de alimentadores voluntários em todas as partes do mundo alimenta os dados ADS-B usando recetores terrestres fornecidos pelo RadarBox. Saiba mais aqui.

Homepage: AirNav

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 [iOS]/ 4,8 [Android] Estrelas

Aviões ao Vivo - Radar de Voo

Aviões ao Vivo é uma aplicação simples para rastrear voos. Mantém-no informado sobre o estado do seu voo com a ajuda de um radar de aviões integrado. Poderá, por exemplo, ver facilmente quando deve ir buscar a sua família ou amigos ao aeroporto, ou ter acesso a todas as informações detalhadas do estado do seu voo.

Além disso, poderá então ver o avião a deslocar-se no mapa, em direto, com a ajuda do radar de voo.

Tráfego aéreo

Esta app de monitorização de voos mostra os aviões que estão em circulação no espaço aéreo com atualizações em tempo real. Poderá ter acesso a informações detalhadas de cada avião como a companhia aérea, o aeroporto de origem e destino, hora de partida e hora de chegada, tipo e foto do avião e até altitude, velocidade e rumo.

Homepage: Flight Apps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [Android] Estrelas

The Flight Tracker

Tal como as propostas anteriores, com a app The Flight Tracker poderá monitorizar qualquer voo em qualquer parte do mundo, ter informações detalhadas de chegadas e partidas, entender se um voo está ou não atraso, ter até informações relativas aos terminais e portões atualizadas em tempo real, entre muitas outras opções.